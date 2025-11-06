Петролът поскъпва, запасите в САЩ нарастват*

Цената на петрола се повишава след двудневен спад, докато инвеститорите преценяват новината за по-ниските цени от ключовия производител Саудитска Арабия и най-големия скок в американските запаси от юли насам, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,35% до 63,74 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,4% до 59,84 долара за барел.

Намалението на цената на основния сорт за Азия от Saudi Aramco беше в рамките на очакваното.

Междувременно Американската администрация за енергийна информация съобщи, че националните запаси от суров петрол са нараснали с 5,2 млн. барела за седмицата, приключила на 31 октомври.

Брентът е поевтинял с почти 15% тази година, тъй като увеличеното производство от Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) и държави извън картела засилва опасенията за глобално свръхпредлагане. В същото време американските санкции срещу двата най-големи руски производителя - „Лукойл“ и „Роснефт“, както и украинските удари върху енергийната инфраструктура на Русия, повдигат известни притеснения относно доставките.

„Очаква се низходящият натиск да остане доминиращ на пазара, тъй като опасенията около доставките се запазват“, коментира Ким Куангре, анализатор в Samsung Futures. „Саудитското понижение на цените е в рамките на очакваното и изглежда като опит за спечелване на пазарен дял“, добави той.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.