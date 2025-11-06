Индексите на Wall Street почти не трепват в началото на търговията*

Борсовата сесия на Wall Street в четвъртък започва без резки движения, докато инвеститорите следят внимателно търговията, свързана с изкуствения интелект (AI), след като компаниите в сектора достигнаха зашеметяващи оценки. Трейдърите гледат и към Вашингтон, където Върховният съд изслуша аргументи относно законността на митата на американския президент Доналд Тръмп, предава CNBC.

Широкият пазарен показател S&P 500 почти не трепва, а технологичният измерител Nasdaq Composite спада с 0,2%. Индексът на сините чипове Dow Jones се повишава само с 1 пункт.

Публикувани по-рано данни показаха, че октомври е донесъл значителен брой съкращения на пазара на труда. За месеца те са достигнали 153 074 души, което представлява ръст от 183% спрямо септември и е със 175% повече спрямо същия период миналата година, според доклад на Challenger, Gray & Christmas. Това е най-високото ниво за октомври от 22 години насам. Освен това 2025 г. е най-лошата година по отношение на съкращенията от 2009 г.

Инвеститорите очакват Върховният съд да се произнесе срещу строгата търговска политика на Тръмп, след като в сряда съдиите изразиха скептицизъм относно законността на митата. Подобно решение би довело до отмяна на налозите, което вероятно би довело до ръстове на пазарите.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 3,576%, а тази по 30-годишните - до 4,101%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,29% до 99,915 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 0,57% до 63,16 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,62% до 59,23 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,4 на сто и се търгува на цена от 4009 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.