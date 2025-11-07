IPO-ата за над 1 млрд. долара в САЩ изостават от частното финансиране тази година

Частните компании набират средства от инвеститори в многомилиардни кръгове с по-бързи темпове от тези, които избират подобни по размер първични публични предлагания в САЩ. Публичните пазари в момента се затрудняват да привлекат бързоразвиващи се стартиращи компании в сферата на изкуствения интелект и амбициозни технологични гиганти, пише Bloomberg.

Според данни, събрани от Bloomberg и PitchBook, тази година в САЩ е имало два пъти повече сделки за набиране на средства над 1 млрд. долара, осъществени от компании без публично листване, отколкото първични публични предлагания.

С мощните кръгове на частно финансиране за компании от OpenAI до Databricks, които водят до рязко покачване на оценките им, все по-голям брой от тях са в състояние да наберат толкова пари, колкото желаят, без листване, посочва агенцията.

„Всички тези компании могат да станат публични още утре, това е техен избор“, коментира Крис Ивдаймън, инвеститор в частни компании в Baillie Gifford. „Те се възползват по много различни начини от това да останат частни в момента – или имат страни от бизнеса си, които са губещи и искат да инвестират в тях, преди да станат печеливши, или искат да осъществят някои сливания и придобивания“, добавя той.

Общо 21 сделки са набрали над 1 млрд. долара в кръгове, водени от рисков капитал, в САЩ тази година, което съответства на пика по време на пандемията, според данни на PitchBook до 4 ноември. За сравнение, публичните предлагания за подобни стойности са 10, според данни, събрани от Bloomberg.

Активността е в рязък контраст с ерата на пандемията, когато на практика всяка компания с добра идея стана публична. През 2021 г. броят на първичните публични предлагания в САЩ, набрали над 1 млрд. долара, скочи до 32 в сравнение с 21 частни сделки.

Настоящото предпочитание сред много стартиращи компании да останат частни се дължи отчасти на желанието на инвеститорите да финансират растежа на компанията, преди тя да реализира печалба.

Нараства и броят на частно организирани продажби на дялове, което дава възможност на дългосрочните поддръжници и служители да реализират печалби преди първично публично предлагане.

OpenAI предостави поразителен пример миналия месец, когато координира продажба на акции на служители на стойност 500 млрд. долара. Това превръща компанията в най-големия стартъп в света.

Дружеството наскоро преструктурира дейността си, за да проправи пътя за евентуален публичен дебют. При сегашната му оценка то се очаква да стане едно от най-високо оценените, правили някога първично публично предлагане в САЩ.

Банкери и инвеститори коментират, че компании с прекомерни частни оценки вероятно ще станат публични в даден момент. Все пак възможността да се съсредоточат върху разрастването на определени бизнеси – или да харчат без критиките на публичните отчети и прогнозите за печалбите, е предпочитаният път за много основатели.

В момента частните пазари възнаграждават растежа. Това стана очевидно с увеличаването на възрастта на частните компании. Един пример е Klarna Group Plc. След две десетилетия от основаването на фирмата за финансови технологии тя най-накрая се листна през септември във второто по големина първично публично предлагане в САЩ за тази година.

За компаниите, набрали над 1 млрд. долара чрез първични публични предлагания в САЩ, представянето е смесено. Среднопретеглената доходност е 40%, което е над два пъти повече от доходността за индекса S&P 500. Четири от акциите са паднали под емисионната им цена. Представянето за кохортата се дължи на 265-процентния скок на емитента на стейбълкойни Circle Internet Group Inc. и CoreWeave Inc., чиито акции почти утроиха цената си.

Въпреки че откриването на Нюйоркската фондова борса или Nasdaq не изглежда да е в непосредствена близост за компании като Stripe Inc. и други големи частни фирми, очакванията са най-големите компании в крайна сметка да направят първично публично предлагане. Те обаче ще подберат много внимателно в какъв момент да се случи това, съобразно собствената им сила, силата на пазарите и еволюцията им.