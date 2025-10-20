Зад рекордите на Wall Street се крият предупредителни знаци

Wall Street започва да заема малко по-отбранителна позиция.

В разгара на най-нестабилния период за пазара от август насам инвеститорите се насочват към компаниите за комунални услуги, здравеопазване и потребителски стоки – индустрии, които редовно носят печалба въпреки икономическите условия. Електроенергията, лекарствата и хранителните стоки винаги се търсят, дори когато потребителите купуват по-малко автомобили, телефони и стрийминг услуги. Тези три защитни сектора са напът да поведат индекса S&P 500 този месец за пръв път от юни 2022 г.

Инвеститорите търсят прикритие и в облигациите. Доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа, която спада, когато цените им се вдигат, намаля с близо половин процентен пункт през последните три месеца до почти 4% за пръв от година в четвъртък. А златото записа поредна серия от нови рекорди миналата седмица.

„През последните шест месеца живеем в противоречива среда, където пазарът просто върви нагоре, а новините стават все по-лоши“, коментира Алекс Чалоф, главен инвестиционен директор в Bernstein Private Wealth Management.

Волатилността се завърна на пазара на 10 октомври, когато акциите се сринаха, след като американският президент Доналд Тръмп и китайският му колега Си Дзинпин съживиха реториката си за търговска война. Основните индекси бързо възстановиха позициите си, а S&P 500 сега е на 1,4% под рекорда си от 8 октомври.

Под повърхността обаче инвеститорите се отдръпват от притежания, които са по-чувствителни на забавяща се икономика.

Акциите на регионални банки, търговци на дребно, строителни дружества и авиокомпании се сринаха през последния месец. Тези индустрии обикновено процъфтяват през периоди на икономически растеж. В същото време изненадващите банкрути на доставчика на автомобилни части First Brands и на кредитора в автомобилния сектор Tricolor предизвикаха опасения, че възходът на пазара прикрива места на слабости и потенциални измами – особено в по-непрозрачни ъгълчета на дълговите пазари.

„Когато видите една хлебарка, вероятно има още много“, каза главният изпълнителен директор на JPMorgan Chase Джейми Даймън във вторник, след като банката му отчете отписване на стойност 170 млн. долара заради Tricolor.

Акциите на инвестиционната банка Jefferies Financial Group – ключов кредитор на First Brands, са поевтинели с 27% през последния месец, макар че в петък те се възстановиха частично от загубите, след като мениджъри на компанията адресираха казуса с First Brands на среща с инвеститорите. Акциите на големи играчи в частното кредитиране като KKR и Apollo Global Management също биват разпродавани.

Кредитният натиск се разпростря и върху регионални банки в страната. Zions Bancorp отчете отписване за 50 млн. долара в сряда за покриването на два заема, взети от кредитополучатели, срещу които са заведени съдебни дела. Western Alliance заяви в четвъртък, че е завела дело срещу един от кредитополучателите си заради измама. Впоследствие индексът KBW Regional Banking остро се понижи.

Zions трябва да отчете резултатите си за тримесечието тази седмица, заедно с гиганти като Tesla, Netflix, Intel и Procter & Gamble. В петък инвеститорите ще получат ключови данни за месечната потребителска инфлация.

Допълнителната доходност, която инвеститорите търсят, за да инвестират в корпоративни облигации с рейтинг junk вместо в държавни ценни книжа, наскоро се повиши до най-високото си ниво от юни насам, според индекса ICE BofA U.S. High Yield.

Тези скокове настъпват, докато S&P 500 приключи един от най-силните си шестмесечни периоди в историята. Подхранен от акциите на най-големите технологични компании и ентусиазма за бума около изкуствения интелект (AI), пазарът премина през десетки нови върхове.

Оптимистично настроените инвеститори отбелязват, че корпоративните отчети като цяло са много силни. Анализаторите очакват ръст на печалбата от 16% за компаниите от S&P 500 през следващата година, което е най-добрият ръст от възстановяването след Covid от 2021 г. Очакванията за намаляване на лихвите също помагат за оценките на акциите, макар че според анализаторите ефектът вече е отразен изцяло в цените.

„Под всичко това мисля, че фундаментите все още са непокътнати“, казва Юриен Тимер, директор „Глобална макроикономика“ в Fidelity Investments. „Виждам доста причини да останем оптимисти, дори и някои области да изглеждат прекалено разтегнати.“

Последната вълна от тревожни новини беше възприета като внезапна – и шокираща.

„Силата на технологичните компании с мегаголяма капитализация е замъглила това, което изглежда като засилващи се знаци за слабост през по-голямата част от реалната икономика“, казва Боб Елиът, главен изпълнителен директор на Unlimited Funds. “А ценообразуването на тази слабост се ускорява през последните седмици“.

Чалоф от Bernstein не смята, че рецесията е неизбежна, но се опасява за ефекта от все още мудния пазар на труда върху потребителските разходи.

„Потребителите с ниски доходи страдат“, казва той. „Увеличението на допълнителните разходи, което наблюдавахме след Covid, се забави и това започва да се отразява в резултатите и цените на акциите.“

Част от пазарния ентусиазъм през тази година се основаваше на идеята, че намаляването на данъците и понижаването на лихвите ще загреят икономиката, подхранвайки нов прилив на растеж. За момента инвеститорите все още чакат.

Макар че спирането на работата на федералното правителство спря изнасянето на данни от Бюрото по трудова статистика, редица алтернативни данни от Wall Street сочат в една и съща посока: пазарът на труда в САЩ все още губи сила.

Разбира се, т.нар. компании от реалната икономика играят по-малка роля от всякога в задвижвания от изкуствен интелект бичи пазар на 2025 г. А компаниите и инвеститорите, които харчат стотици милиарди за инфраструктура, свързана с изкуствен интелект, помагат за стимулирането на икономиката: най-новият доклад на правителството за БВП показа, че AI разходите са стимулирали икономическия растеж, докато потребителските разходи са останали в застой.