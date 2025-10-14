Бичият пазар на S&P 500 навърши 3 години, а историята предполага и по-продължителен ръст

На 12 октомври 2025 г., неделя, се навършиха 3 години, откакто текущия бичи пазар започна. Преди три години S&P 500 затвори на ниво от 3577 пункта, като инвеститорите се опасяваха, че инфлацията ще се затвърди след неочаквано ускоряване на цените на едро. След рязкото понижение онази сутрин акциите поскъпнаха и затвориха с добър ръст в края на сесията.

Покачването на цените след лоши новини е знак за точка на пречупване, пише Investing.com. Три години по-късно този бичи пазар все още е силен. Въпросът е дали и колко ще продължи.

На фона на опасенията за балон на фондовия пазар заради ентусиазма около акциите на компании, яхнали вълната на изкуствения интелект, може би е изненадващо, че бичите пазари, които траят три години, са склонни да продължат още известно време. Този исторически модел вероятно ще се повтори и сега, макар че миналите резултати не гарантират бъдещи такива.

Как се сравнява този бичи пазар с предишни бичи пазари?

Третата година от този бичи пазар е силна. След малко бавен старт – S&P 500 се повиши с 21,4% през първата година на този бичи пазар в сравнение със среден ръст от близо 40% за първата година на бичи пазар по принцип, втората година беше година на наваксване с 32,2% спрямо средно 12,4%. След това, през третата година, която исторически носи средно 5,2%, S&P 500 се покачи с 16,1% до 8 октомври 2025 г., преди разпродажбите на 10 октомври.

Ръст от близо 89% на S&P 500 от началото на този бичи пазар на 12 октомври 2022 г. (без дивидентите) е доста над средния и медианния тригодишен ръст за всички бичи пазари от 1950 г. насам.

Двигатели на тенденцията

Очевиден двигател е силата на технологичните акции и революцията в областта на изкуствения интелект. ChatGPT беше пуснат за първи път през ноември 2022 г., само месец след началото на този бичи пазар.

Приблизително половината от растежа на S&P 500 е задвижван от акциите на т.нар. великолепна седморка – Amazon, Alphabet, Apple, Broadcom, Meta, Microsoft и NVIDIA. Ако тези акции спрат да работят, останалите 493 ще трябва да понесат товара, за да поддържат представянето.

Макроикономическият фон също е благоприятен. Облекчаването на инфлационния натиск от есента на 2022 г. проправи пътя за края на цикъла на повишаване на лихвените проценти на Федералния резерв и понижаване на пазарните лихви.

Накъде ще вървят акциите оттук нататък?

Бичите пазари, които стигат четвъртата си година, обикновено се представят много добре през нея. За седемте бичи пазара от 1950 г. насам, които продължиха поне четири години, S&P 500 расте средно с 12,8% през четвъртата година – доста по-добре от средното за третата година.

Шест от седемте зрели бичи пазара са регистрирали положителни четвърти години, като акциите поевтиняват през четвъртата година на първия бичи пазар след Втората световна война, започнал през юни 1949 г. Шест поредни положителни четвърти години са добър знак за тази, която вече започна, но отново трябва да се има предвид, че миналите резултати не гарантират бъдещите.

Какво обаче би подкрепило бичия пазар през четвъртата му година? Първо, има нужда от икономически растеж. Рецесиите убиват бичите пазари и – за щастие, не виждаме такава на хоризонта.

Федералният резерв също може да убие бичи пазар. Повишенията на лихвените проценти за борба с инфлацията сложиха край на първия бичи пазар след началото на пандемията през март 2020 г., въпреки че технически нямаше рецесия през 2022 г.

Федералният резерв е в разгара на цикъл на намаляване на лихвените проценти и инфлацията изглежда е под контрол въпреки увеличените мита. Това елиминира американската централна банка като потенциален убиец на бичия пазар през следващите 12 месеца.

Ограничената инфлация и гъвкавият Федерален резерв намаляват вероятността от скок на дългосрочните лихвени проценти – друг ключов риск предвид нарастващите разходи за обслужване на огромния и нарастващ дълг на правителството на САЩ.

Колко дълго може да продължи бичия пазар?

Поглед назад към историята на бичите пазари е поучителен, за да се прецени колко дълго може да продължи този и какви потенциални катализатори биха могли да предизвикат следващия мечи пазар.

Повечето бичи пазари продължават повече от три години – средно са около пет години. Бичите пазари от 1990 г. и 2009 г. са продължили около два пъти по-дълго. Така че текущият бичи пазар е далеч от финала си.

Интересно е също, че 23% годишна печалба за S&P 500 по време на този бичи пазар не е много по-добра от медианната (19,5%) или средната стойност (21,8%). Статистиката е завишена заради бичия пазар след пандемията, който започна през март 2020 г. и доведе до 53% годишна печалба през краткия си живот. Така че, макар текущият бичи пазар да се радва на силни три години, историята показва, че вероятно има още място за развитие. Той навлиза вече в четвъртата си година с печалби, доста надвишаващи средните исторически, до голяма степен благодарение на силата на технологичните акции с голяма капитализация, яхнали вълната на изкуствения интелект.

Историята показва, че бичите пазари, достигащи четвърта година, са склонни да се представят добре, като шест от последните седем случая са довели до положителна доходност през четвъртата година.

Историята ни казва също, че бичите пазари, които продължават три години, обикновено продължават пет или повече години. Комбинацията от устойчив икономически растеж, предстоящи фискални стимули, умерен Федерален резерв и силни корпоративни печалби, особено в технологичния сектор, предполага, че този бичи пазар ще остане силен.

Разбира се, инвеститорите трябва да са наясно с рисковете, включително геополитическо напрежение и потенциални промени в политиката, като рязко увеличение на митата, нестабилна инфлация, забавяне на пазара на труда и необходимостта от по-широко пазарно лидерство отвъд акциите на Великолепната седморка.