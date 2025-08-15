Август се оказва изненадващо силен за IPO пазара в САЩ

Краят на лятото обикновено бележи един от най-бавните периоди в годината за инвестиционните банкери. Тази година обаче пазарите са решили да не почиват.

В средата на август активността на пазара на първични публични предлагания (IPO) в САЩ вече е почти удвоена спрямо тази, която се наблюдава по принцип за месеца. Общо 12 нови емисии на стойност най-малко 50 млн. долара са набрали около 2,9 млрд. долара капитал, пише Yahoo Finance.

Анализ на консултантската фирма Renaissance Capital показва, че за последните десет години през август обикновено се провеждат девет IPO, които средно набират 1,5 млрд. долара.

„Налице е ясно изразено търсене на нови емисии и тези компании коват желязото, докато е горещо“, изтъква директорът на отдела за проучвания в Renaissance Capital Ейвъри Маркес.

Тя отбелязва, че предвид факта, че пазарът на IPO е бил до голяма степен замразен през последните години, скокът в активността не е непременно изненадващ. Въпреки това, посочва Маркес, „тези компании вероятно нямаше да се листнат в момента, ако нямаше такъв силен апетит за IPO“.

По-рано тази седмица операторът на криптоборсата Bullish осъществи поредния борсов дебют, набирайки над 1 млрд. долара чрез своето IPO. Акциите на компанията стартираха на цена от 90 долара за акция, почти три пъти повече от 37-те долара, определени като цена преди предлагането.

В края на първия ден на търговия Bullish отчете пазарна капитализация от 10 млрд. долара, което е почти двойно повече от оценката на компанията при нейното IPO.

Липсата на лятно забавяне е добра новина за банките на Wall Street, особено след като по-ранни прогнози бяха отменени, тъй като несигурността около американските мита определи голяма част от първата половина на годината.

С настоящите си темпове, август остава напът да настигне по IPO активност силния юли, през който бяха набрани 5,2 млрд. долара от 29 листвания, включително едно от най-очакваните предложения за годината – дебютът на производителя на софтуер Figma.

Акциите на Figma започнаха търговия на 31 юли при цена, която надхвърля над два пъти тази, която беше първоначално определена за листването. В края на деня те поскъпнаха с 250%. Morgan Stanley, Goldman Sachs, Allen & Co. и JPMorgan оглавиха процеса на IPO на компанията.

И точно както се случи на по-широкия пазар, технологичните играчи и тези от сектора на криптовалутите се оказаха звездите на пазара на IPO от началото на годината. Емитентът на стейбълкойни Circle, финтех стратъпът Chime и компанията за центрове за данни с изкуствен интелект CoreWeave реализираха успешни листвания.

През второто тримесечие JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup и Morgan Stanley отчетоха увеличение на приходите от такси от поемане на акции спрямо предходното тримесечие.

Бурната активност това лято би трябвало да гарантира, че третото тримесечие ще е още по-силно. Акциите на четирите банки са поскъпнали с над 35% от 9 април; докато стойността на акциите на Citi е нараснала с над 60%.

„Въпреки че все още сме в ранните етапи на възстановяването на инвестиционното банкиране, изключителното представяне в поемането на акции през това тримесечие е положителен водещ индикатор“, изтъква главният изпълнителен директор на Morgan Stanley Тед Пик по време на представянето на финансовия отчет на компанията през миналия месец.