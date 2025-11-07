Водещите индекси на Wall Street се насочват към сериозни седмични спадове*

Борсовата сесия на Wall Street в петък започва с понижения, тъй като притесненията на инвеститорите за високите оценки на акциите на компаниите в AI сектора продължават, предава CNBC.

Широкият пазарен показател S&P 500 спада с 0,5%, а технологичният измерител Nasdaq Composite отстъпва с 0,8%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижава с 0,4%.

Акциите на производителя на чипове Nvidia поевтиняват с над 1%, като цената им се насочва към седмичен спад от 7%. Книжата на друг водещ играч в областта на изкуствения интелект – Oracle, поевтиняват с почти 2% и също са напът към седмично понижение от 7%.

Цената на акциите на Palantir Technologies е надолу с 12% за седмицата, а на Broadcom - с 4%.

И трите основни индекса в САЩ са на отрицателна територия за тази седмица, като загубите започнаха във вторник, когато акциите на големите AI компании поевтиняха заради опасенията за твърде високи оценки в технологичния сектор и прекалена концентрация на пазара. S&P 500 е надолу с 1,8% от началото на седмицата, Dow Jones - с почти 1,4%, а Nasdaq - с 2,8%.

На този фон трейдърите следят скептицизма на Върховния съд относно законността на митата на президента Доналд Тръмп, както и как се развива сезонът на отчетите за третото тримесечие.

„Все още има надежда за подем в края на годината. Двете седмици до отчета на Nvidia са ключови - силни резултати могат отново да подкрепят AI бума. Ако след това има и намаляване на лихвите от Федералния резерв, пазарът може да приключи годината силно“, коментира Луис Навелие, основател и главен инвестиционен директор на Navellier & Associates.

„Корекции при толкова големи предходни ръстове са нормални и не трябва да се подхожда с паника“, добави той.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,101%, а тази по 30-годишните - до 4,706%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,17% до 99,568 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,35% до 63,6 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,42% до 59,68 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,27 на сто и се търгува на цена от 4001,6 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.