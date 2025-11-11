Акциите на технологичните компании повличат надолу S&P 500 и Nasdaq*

Част от водещите индекси на Wall Street започват сесията във вторник с понижения, повлечени от акциите на водещи технологични компании, предава CNBC.

Широкият пазарен показател S&P 500 спада с 0,1%, докато технологичният измерител Nasdaq Composite се понижава с 0,5%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се представя по-добре, покачвайки се с 0,2%.

Акциите на CoreWeave поевтиняват с 8%, след като прогнозата на компанията разочарова инвеститорите и натежа върху търговията с акции на компании от областта на изкуствения интелект (AI).

Цената на книжата на Nvidia спада с 2%, след като SoftBank продаде целия си дял в производителя на чипове за над 5 млрд. долара. Търговията с акции, свързани с AI, е под натиск през последните седмици заради нарастващи притеснения около прекалено високите оценки.

Песимизмът се засили и от нов отчет на ADP, който показа, че през четирите седмици до 25 октомври създаването на работни места в частния сектор е намалявало с над 11 хил. средно на седмица. Данните контрастират с отчетения ръст през октомври от миналата седмица и сигнализират за слабост на пазара на труда.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,122%, а тази по 30-годишните - до 4,712%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,29% до 99,302 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,98% до 64,69 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 1,03% до 60,75 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,36 на сто и се търгува на цена от 4136,8 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.