Цената на петрола спада на фона на докладите на ОПЕК и МАЕ*

Цената на петрола се понижава в сряда, докато инвеститорите следят ключови доклади за състоянието на пазара, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,32% до 64,95 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,34% до 60,83 долара за барел.

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), която поетапно увеличава производството си, ще публикува месечния си пазарен анализ в сряда. Международната агенция по енергетика (МАЕ) малко по-рано днес вече оповести годишната си прогноза, като тя вече очаква рекорден годишен излишък през 2026 г.

Фючърсите върху американския петрол са поевтинели с около 16% тази година на фона на широко разпространените очаквания за световен излишък, докато ОПЕК и съюзниците ѝ разхлабват ограниченията в добива, а производителите извън алианса също увеличават предлагането.

„Тези доклади вероятно ще подчертаят, че глобалните пазари на суров петрол са добре снабдени и че структурните излишъци нарастват,“ коментира Робърт Рени, ръководител на отдела за проучвания на суровини в Westpac Bank. Въпреки това краткосрочните перспективи за по-високи цени на горивата остават, тъй като Европа се стреми да извади руската „Лукойл“ от националните си енергийни системи, добавя той, визирайки последиците от американските санкции.

Като част от усилията да бъде оказан натиск върху Москва да прекрати войната в Украйна, САЩ включиха в черния списък енергийните гиганти „Лукойл“ и „Роснефт“.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.