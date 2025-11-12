Малък пазар без големи компании – кой ще разчупи омагьосания кръг на БФБ?

Фондовият пазар у нас е малък, защото няма големи компании – големи компании няма, защото пазарът е малък. Някой трябва да счупи омагьосания кръг. За това призова Любомир Ламбрев, инвестиционен консултант и член на Съвета на директорите на "ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД, в рамките на Investor Finance Forum, който се проведе във вторник в София.

По думите на Ламбрев държавата имаше дълги години шанса да направи това чрез големите държавни мастодонти. Сега се надяваме на някакъв еволюционен процес, допълни още той.

Любомир Ламбрев, инвестиционен консултант и член на Съвета на директорите на "ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД. Снимка: Investor Media Group

Нуждата от листването на по-големи компании, за което е необходима и държавна политика, посочи и Дончо Донев, началник управление „Капиталови пазари“ в Пощенска банка, говорейки за това какво е необходимо за бъдещото развитие на българския фондов пазар.

По думите му за това няма едно универсално решение, а по-скоро са необходими мерки от различно естество, например добавяне на нови инструменти, които да привлекат по-дребните инвеститори, както и намирането на начин големите български институционални инвеститори да бъдат стимулирани да инвестират на борсата.

Дончо Донев, началник управление „Капиталови пазари“ в Пощенска банка. Снимка: Investor Media Group

Донев подчерта, че е необходим комплексен пакет от мерки, който да обхваща всички участници на капиталовия пазар, за да бъдат стимулирани и „да тръгнат нещата“. Трябва малко целенасочено усилие, допълни още.

Индексно инвестиране или селекция на компании?

За действителността на нашата борса индексното инвестиране все още не е подходящо, заяви Радостин Бакърджиев, портфолио мениджър в „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“, по отношение на въпроса за това коя стратегия би била по-подходяща за БФБ.

Големият проблем за индексно инвестиране на нашата борса е ниската ликвидност, подчерта още той.

Радостин Бакърджиев, портфолио мениджър в „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“. Снимка: Investor Media Group

От своя страна Любомир Ламбрев коментира, че целият български пазар в последните около 15 години свикна да бъде селективен по отношение на компаниите. Той обаче очаква промяна, защото ако идват инвеститори отвън, те не могат да бъдат така селективни, тъй като не познават толкова добре пазара.

Има шанс тази тенденция да се обърне и целият пазар да започне да се движи по-групово, допълни той.

Перспективите пред региона на Централна и Източна Европа – къде са добрите възможности?

По отношение на перспективите в региона Полша и Чехия са страните, които могат да попаднат във фокус. Това заяви Спасимир Маджаров, регионален мениджър на „Амунди“, в рамките на форума.

При равни други условия ние гледаме банковия сектор, инфраструктура, енергетика, сектори с фокус върху потреблението, посочи още той. Маджаров допълни, че се наблюдават атрактивни стойности и оценки, което обаче е нож с две остриета и трябва да се има предвид от инвеститорите.

Спасимир Маджаров, регионален мениджър на „Амунди“. Снимка: Investor Media Group

По думите му е важно как ще се представи икономически Европа в средносрочен план – налице сега е „анемичен ръст“, но има и повишение на заплатите и силно потребление.

„Последната мода“ са и средствата в размер на 500 млрд. евро, които властите в Германия предвиждат за инвестиции, допълни той.

В същото време Наталия Петрова, главен изпълнителен директор на „Конкорд Асет Мениджмънт“, коментира по темата, че европейската конкурентоспособност трябва да се засили спрямо САЩ и Китай, а това става чрез мобилизиране на спестяванията на инвеститорите и пренасочването им към компании, за да влязат в реалната икономика.

Наталия Петрова, главен изпълнителен директор на „Конкорд Асет Мениджмънт“. Снимка: Investor Media Group

Очаквам в следващите години тенденцията да се мобилизират спестяванията, да се подобри бизнес климата в Европа, да се инвестира повече в европейски компании, прогнозира Петрова.

Що се отнася до конкретни сектори, все още има голям потенциал във финтех компаниите и тези, които генерират енергия за изкуствения интелект (АІ). Според нея това са сектори, които в бъдеще ще продължат да се развиват стремглаво.

България и еврозоната

По отношение на предстоящото членство на България в еврозоната панелистите се обединиха около положителните си очаквания.

България ще бъде преместена от един възникващ, граничен в развит пазар и ще влезе в един басейн, в който плуват много повече капитали, коментира Спасимир Маджаров. Той обаче предупреди, че с това идва и нашият ангажимент да се възползваме максимално от позитивния тласък.

Според Наталия Петрова членството ще донесе по-голяма прозрачност и се увеличава инвеститорското доверие, увеличава се и достъпът на чуждестранни инвеститори и техният интерес към нашата икономика и пазар.

От друга страна, специално по отношение на фондовата индустрия, се намаляват и трансакционните разходи по превалутиране, което също би било „доста положително“ за доходността.

Генерален партньор на Investor Finance Forum 2025 е Пощенска банка.

Основни партньори на събитието са: А1, Amundi, Shelly Group, Българска фондова борса, Елана Фонд Мениджмънт, Сирма Груп Холдинг, Юг Маркет Фонд Мениджмънт ЕАД, Конкорд Асет Мениджмънт, Юг Маркет ЕАД.

Партньори на събитието са и Alaric Securities, Impetus Capital, Belayer, Global Gaming Solutions, BenchMark, Freedom 24, Ruven Trans, ПОК Доверие, Karoll Broker, Monotes, Hublot, E&M Luxury, Jacob&Co, BG web, ЦКБ Асет Мениджмънт, М Кар София, официален дилър на BMW и MINI автомобили, и Nova Translate

Investor Finance Forum се осъщестява и със съдействието на Devin, Ведра Кафе, WhiteBite, Dika, Lovico, Фреш Принт, Phi Bar.

Институционални партньори на Investor Finance Forum 2025 са BESCO, Българската финтех асоциация, Българска индустриална камара и Българска асоциация за дялово и рисково инвестиране (BVCA) и Университетът по застраховане и финанси (УЗФ).

Медийни партньори на конференцията са Bloomberg TV Bulgaria, списание Bloomberg Businessweek Bg, Dnes.bg, списание Business BGlobal, SeeNews.bg, Money.bg, Dir.bg, Банкеръ, в. "Стандарт", Moitepari.bg.