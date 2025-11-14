Петролът поскъпва след атаката на Украйна срещу водещ експортен център на Русия*

Цените на петрола се повишават на международните пазари, след като трейдърите реагираха на подновените атаки на Украйна срещу енергийната инфраструктура в Русия, съобщава Oilprice.

Фючърсите върху американския лек петрол WTI поскъпват с 1,52% до 59,58 долара за барел, а цената на международния бенчмарк сорт Брент напредва с 1,17% до 63,75 долара.

Украинска атака с дрон срещу руското черноморско пристанище Новоросийск - един от най-важните центрове за износ на петрол на страната, поднови опасенията от прекъсвания на доставките.

Атаките са повредили кораб, намиращи се наблизо жилищни сгради и нефтобаза, ранявайки трима членове на екипажа на борда на плавателния съд, потвърждават руските регионални власти.

Украинските сили все по-често атакуват руска инфраструктура за рафиниране, съхранение и износ на петрол, използвайки дронове и ракети. Кампанията стана по-интензивна през последните месеци, като Центърът за анализ на европейските политики отбелязва промяна в стратегията „от по-малки удари по резервоари за съхранение към фокус върху трудно заменяемо оборудване за преработване, като например крекинг агрегати, голяма част от които са произведени на Запад и са обект на санкции“.

Ако Украйна продължи кампанията си за дълбоки удари и загубите на капацитет за преработване на петрол в Русия се задълбочат, рискът при доставките на петрол на световните пазари може да се увеличи значително.

Доставките на руски петрол са допълнително потиснати и от санкциите на САЩ, най-вече от новите ограничения за руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“, влизащи в сила от 21 ноември. Мерките забраняват трансакции с компаниите, тъй като Вашингтон увеличава натиска върху Москва с цел постигане на мир в Украйна.

По-широките перспективи за петролния пазар обаче остават песимистични, като запасите от суров петрол в САЩ се увеличават, докато се появяват многобройни предупреждения за сериозен излишък през 2026 г.

* Информацията е актуална към 9:30 ч.