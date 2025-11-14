IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Петролът поскъпва след атаката на Украйна срещу водещ експортен център на Русия*

Доставките на руски петрол са допълнително потиснати и от санкциите на САЩ срещу руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“

09:47 | 14.11.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Цените на петрола се повишават на международните пазари, след като трейдърите реагираха на подновените атаки на Украйна срещу енергийната инфраструктура в Русия, съобщава Oilprice.

Фючърсите върху американския лек петрол WTI поскъпват с 1,52% до 59,58 долара за барел, а цената на международния бенчмарк сорт Брент напредва с 1,17% до 63,75 долара.

Украинска атака с дрон срещу руското черноморско пристанище Новоросийск - един от най-важните центрове за износ на петрол на страната, поднови опасенията от прекъсвания на доставките.

Атаките са повредили кораб, намиращи се наблизо жилищни сгради и нефтобаза, ранявайки трима членове на екипажа на борда на плавателния съд, потвърждават руските регионални власти.

Украинските сили все по-често атакуват руска инфраструктура за рафиниране, съхранение и износ на петрол, използвайки дронове и ракети. Кампанията стана по-интензивна през последните месеци, като Центърът за анализ на европейските политики отбелязва промяна в стратегията „от по-малки удари по резервоари за съхранение към фокус върху трудно заменяемо оборудване за преработване, като например крекинг агрегати, голяма част от които са произведени на Запад и са обект на санкции“.

Ако Украйна продължи кампанията си за дълбоки удари и загубите на капацитет за преработване на петрол в Русия се задълбочат, рискът при доставките на петрол на световните пазари може да се увеличи значително.

Доставките на руски петрол са допълнително потиснати и от санкциите на САЩ, най-вече от новите ограничения за руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“, влизащи в сила от 21 ноември. Мерките забраняват трансакции с компаниите, тъй като Вашингтон увеличава натиска върху Москва с цел постигане на мир в Украйна.

По-широките перспективи за петролния пазар обаче остават песимистични, като запасите от суров петрол в САЩ се увеличават, докато се появяват многобройни предупреждения за сериозен излишък през 2026 г.

* Информацията е актуална към 9:30 ч.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 09:47 | 14.11.25 г.
петролни пазари петрол цени на петрола доставки на петрол Брент
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още