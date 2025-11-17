Индексите на Wall Street започват седмицата на червено*

Борсовата сесия на Wall Street в понеделник започва с понижения, докато инвеститорите очакват редица ключови доклади, включително отчета на Nvidia за третото тримесечие и данните за заетостта в САЩ през септември, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average спада с 0,3%. Широкият пазарен показател S&P 500 се понижава с 0,4%, а технологичният измерител Nasdaq Composite - с 0,5%.

Акциите на Alphabet поскъпват с 4%, след като Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет разкри, че е придобила дял в компанията майка на Google и YouTube.

Книжата на любимеца на Wall Street – Nvidia – поевтиняват с над 2%, докато трейдърите очакват производителят на чипове да публикува резултатите си за третото тримесечие в сряда. Водещите имена в сектора на изкуствения интелект (AI) оказват натиск върху пазара напоследък, тъй като инвеститорите стават все по-притеснени от завишените оценки.

„Отличен отчет и по-високи прогнози от Nvidia не би трябвало да изненадат никого, но това може да засили опасенията относно изглеждащите безгранични капиталови бюджети за AI“, коментира Денис Фолмър, главен инвестиционен директор в Montis Financial.

Инвеститорите ще очакват и публикуването в четвъртък на данните за заетостта извън селското стопанство за септември - първи голям икономически доклад след възобновяването на работата на американската администрация, която беше спряна поради бюджетна парализа.

„Неочаквано силни или неочаквано слаби данни за заетостта през септември вероятно ще окажат голямо влияние върху очакванията за понижение на лихвите през декември, тъй като членовете на Федералния резерв са силно разделени относно следващите стъпки“, каза още Фолмър. „Все по-вероятно е централната банка да направи пауза през декември, за да има повече време да анализира новите икономически данни сега, когато правителството отново работи“, добави той.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,135%, а тази по 30-годишните - до 4,736%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,19% до 99,492 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,16% до 64,49 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,1% до 60,15 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,44 на сто и се търгува на цена от 4076,1 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.