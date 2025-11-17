Технологичните акции поведоха спадовете сред щатските индекси

Основните щатски борсови индекси се понижиха, като спадовете бяха оглавени от акциите на технологичните компании, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижи с 1,18% до 46 590,24 пункта.

Широкият измерител S&P 500 записа спад от 0,92% до 6672,41 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite изтри 0,84% от стойността си, смъквайки се до ниво от 22 708,07 пункта.

Книжата на Salesforce поевтиняха с 2,72%, докато тези на Apple отчетоха 1,82% ценови спад.

Цената на акциите на Nvidia се понижи с 1,83% преди компанията да представи своя тримесечен отчет в сряда. Производителят на чипове и други големи имена в индустрията за изкуствен интелект бяха източник на напрежение напоследък, тъй като инвеститорите са притеснени от завишените оценки.

„От една страна, ще бъде важно за Nvidia да потвърди, че търсенето все още е налице, че не наблюдават забавяне“, изтъква инвестиционният стратег на Baird Рос Мейфийлд. „Ако предложат дори леко приглушени насоки или прогнози за търсенето на своите чипове, пазарът ще го приеме зле“, добавя той.

Инвеститорите ще следят и данните за работните места в САЩ извън селскостопанския сектор през септември - първите, които ще бъдат представени след затъмнението на икономическите данни, причинено от спирането на работата на правителството на САЩ. Докладът, както и публикуването на протокола от октомврийското заседание на Федералния резерв по-късно тази седмица, биха могли да предложат известна яснота за икономиката.

Междувременно инвеститорите понижават очакванията си, че Фед ще понижи основната си лихва по овърнайт кредитите с четвърт процентен пункт на своето последното заседание за тази година през декември.

Акциите на Alphabet предложиха лъч светлина в търговията, като поскъпнаха с над 3%, след като Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет разкри, че е придобила дял в компанията майка на Google и YouTube. Инвеститорите бяха окуражени, че Berkshire все още намира стойност в изкуствения интелект значителния големия ръст тази година, въпреки че самият Бъфет вероятно не е пряко отговорен за покупката.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи съответно до 4,135% и 4,731 на сто.

Доларовият индекс, който измерва силата на американските пари спрямо кошница от шест конкурентни валути, отчете ръст от 0,25% до 99,54 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се понижи с 0,61% до 64 долара за барел, докато тази на американския сорт WTI отчете спад от 0,65% до 59,7 долара за барел.