Пазарният излишък и санкциите срещу Русия тласкат цената на петрола надолу*

Цената на петрола се понижава във вторник, докато инвеститорите оценяват въздействието на зараждащия се пазарен излишък и на санкциите на САЩ срещу Русия, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,84% до 63,66 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,92% до 59,36 долара за барел.

Цената на руския основен сорт суров петрол „Уралс“ се срина до най-ниското си ниво от над две години в очакване санкциите на САЩ срещу най-големите производители в страната - „Роснефт“ и „Лукойл“ – да влязат в сила.

Междувременно очакванията за свръхпредлагане натежават върху пазара, като Международната агенция по енергетика (МАЕ) прогнозира рекорден излишък през 2026 г. Това се дължи на възобновяване на спряното производство от страна на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+), както и на повишения добив извън групата.

„Пазарът претегля мечите прогнози за баланса спрямо бичите рискове от геополитически смущения в доставките от Русия и други места“, коментира Сол Кавоник, старши анализатор по енергетика в MST Marquee. „Ако прилагането на санкциите се окаже слабо, нивата на конфликт не ескалират и ОПЕК остане на текущия курс, пазарът вероятно ще продължи да се смекчава“, добавя той.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.