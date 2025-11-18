IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Пазарният излишък и санкциите срещу Русия тласкат цената на петрола надолу*

Цената на руския основен сорт „Уралс“ се срина до най-ниското си ниво от над две години

09:26 | 18.11.25 г. 6
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Цената на петрола се понижава във вторник, докато инвеститорите оценяват въздействието на зараждащия се пазарен излишък и на санкциите на САЩ срещу Русия, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,84% до 63,66 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,92% до 59,36 долара за барел.

Цената на руския основен сорт суров петрол „Уралс“ се срина до най-ниското си ниво от над две години в очакване санкциите на САЩ срещу най-големите производители в страната - „Роснефт“ и „Лукойл“ – да влязат в сила.

Свързани статии

Междувременно очакванията за свръхпредлагане натежават върху пазара, като Международната агенция по енергетика (МАЕ) прогнозира рекорден излишък през 2026 г. Това се дължи на възобновяване на спряното производство от страна на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+), както и на повишения добив извън групата.

„Пазарът претегля мечите прогнози за баланса спрямо бичите рискове от геополитически смущения в доставките от Русия и други места“, коментира Сол Кавоник, старши анализатор по енергетика в MST Marquee. „Ако прилагането на санкциите се окаже слабо, нивата на конфликт не ескалират и ОПЕК остане на текущия курс, пазарът вероятно ще продължи да се смекчава“, добавя той.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 09:26 | 18.11.25 г.
цена на петрола
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
6
rate up comment 2 rate down comment 5
data
преди 19 минути
Абе аналлизаторите що не кометират кво стАна с топлата дружба между Путин и Мохамед бин Салма ? Даже ония ден си причиних да изгледам Иво Христор в подкаста на БНТ и той не обели нито думичка за един от най-големите завой в световната енергийна политика :) ? Голема тишина настава като нечий конструкции увиснат във въздуха :)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 1 rate down comment 8
Алехандро
преди 28 минути
Индийските нефтени и газови компании Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum сключиха едногодишен договор със САЩ за закупуване на над 2 млн. тона втечнен природен газ.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 1 rate down comment 7
гъбко
преди 30 минути
Заплита се тръговийката ... Вероятно един нисък дядя от бункера под кремля , ходещ на токчета , ще му се наложи скоро да ходи и да играе танц със саби в една шатра сред пясъцоте ... Но това , след като лази по червеният килим пред 47ият резил на УСАто ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 2 rate down comment 9
Алехандро
преди 31 минути
Индия сключи договор със САЩ за закупуване на над 2 млн. тона втечнен природен газ годишно, съобщи министърът на петрола
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 2 rate down comment 8
Алехандро
преди 31 минути
Майко мила, някои ще ги заболи главата - най-големият завод-гигант за алуминий в русия, този на "Русал", на Дерипаска, и втори производител в света, рухна от китайската конкуренция, и хлопна врати!!!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 4 rate down comment 9
Алехандро
преди 59 минути
Цени под 30 долара, за руската нефтянатиня! Красота, с 10 долара под производствените разходи! И ще става все по-зле, всички леснодостъпни находища са изчерпани, сегаследват труднодостъпните, свързани и с огромни разходи за производство! А не се знае - колко още ще пада петрола, Венецуела ще определи курса...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още