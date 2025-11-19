Ръстът в запасите на САЩ тласка цената на петрола надолу*

Цената на петрола се понижава в сряда, след като доклад, показващ нарастване на запасите в САЩ, помогна да се успокоят опасенията от последиците от западните санкции срещу Русия, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,28% до 64,71 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,26% до 60,58 долара за барел.

Американският петролен институт (API) отчете увеличение от 4,4 млн. барела в запасите от суров петрол в САЩ. Ако бъде потвърдено от официалните данни по-късно в сряда, това би било най-високото ниво за повече от пет месеца.

Санкциите на САЩ срещу руските производители „Роснефт“ и „Лукойл“ ще влязат в сила в рамките на няколко дни, като част от усилията да се увеличи натискът върху Москва да сложи край на войната в Украйна. Преди това някои големи азиатски купувачи са спрели поне част от покупките си.

Цената на петрола загуби позиции през тази година - включително с три поредни месечни понижения - поради опасения, че световните доставки ще надхвърлят търсенето. Международната агенция по енергетика (МАЕ) прогнозира рекордно пренасищане на пазара през следващата година, дължащо се на по-високото производство на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) и на държави извън картела.

„Цената на суровия петрол остава в тесни граници, притисната от страховете за свръхпредлагане и опасенията, свръзани със санкциите срещу Русия“, заяви Вандана Хари, основател на аналитичната фирма Vanda Insights в Сингапур. „Факторът рискова премия е в процес на промяна“, добави тя.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.