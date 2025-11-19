S&P 500 се готви да сложи край на серията си от понижения*

Широкият пазарен индекс S&P 500 започва новата сесия с повишения след четиридневна серия на спад на фона на надеждите за резултатите на Nvidia, съобщава CNBC.

Показателят напредва с близо 0,7%, докато технологичният Nasdaq Composite прибавя 1,1%.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average расте с 0,05%.

Акциите на Nvidia поскъпват с над 3% преди публикуването на резултатите ѝ за третото тримесечие след края на редовната сесия. Анализаторите очакват компанията да задмине очакванията и прогнозират силен ръст на продажбите, воден от търсенето на нейните чипове за изкуствен интелект (АІ) и друга инфраструктура.

Летвата за Nvidia обаче е висока. Инвеститорите прибраха печалби през последните дни, подчертавайки притесненията, че АІ бумът може да е покачил оценките на компанията, както и на други в технологичния сектор до неустойчиви нива.

„Продължаваме да вярваме, че притесненията за пукане на АІ балон са преувеличени… поне засега“, коментира Крис Сениек от Wolfe Research.

По време на търговията във вторник Dow и S&P 500 отбелязаха четвърти пореден ден на понижения, което за втория индекс е най-дългата подобна серия от август насам. От своя страна, Nasdaq записа пети пореден ден на червено от шест сесии.

При криптовалутите във вторник биткойнът за кратко поевтиня до под 90 хил. долара, успявайки впоследствие да се възстанови. В началото на американската търговия монетата се разменя за 91 660 долара, което е ръст от 0,1% за денонощието.

При американските държавни ценни книжа доходността по 10-годишните и 30-годишните облигации намалява до съответно 4,115% и 4,738%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница конкурентни валути, се повишава с 0,3% до 99,872 пункта.

На стоковите пазари цената на петрола намалява осезаемо. Фючърсите върху международния бенчмарк Брент поевтиняват с 2,82% до 63,06 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI с почти 3% до 58,93 долара за барел.

Златото обаче поскъпва с близо 1,2% до 4113,4 долара за тройунция.

*Информацията е актуална към 16:55 ч. българско време.