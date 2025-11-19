Wall Street затвори с ръстове в очакване на отчета на Nvidia

Широкият пазарен показател S&P 500 се повиши в сряда след четиридневен спад, воден от поскъпването на акциите в технологичния сектор, докато инвеститорите очакваха публикуването на тримесечния отчет на Nvidia, предаде CNBC.

Бенчмаркът нарасна с 0,5%, докато технологичният измерител Nasdaq Composite добави 0,8%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се покачи с 0,1%.

Компанията майка на Google - Alphabet - бе сред печелившите за деня, като акциите ѝ поскъпнаха с близо 3% и достигнаха нов исторически връх. Добрият резултат се дължи на оптимизма около новата платформа с изкуствен интелект (AI) на компанията Gemini 3, която бе представена във вторник.

Акциите на производителя на чипове Nvidia поскъпнаха с 3% преди обявяването на резултатите на компанията за третото тримесечие. Анализаторите предвиждат, че финансовите ѝ резултати ще надминат очакванията на Wall Street.

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повиши до 4,131%, а тази по 30-годишните - до 4,75%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,65% до 100,198 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняха с 2,05% до 63,56 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 2,04% до 59,5 долара за барел.

Златото поскъпна с 0,15 на сто до цена от 4072,4 долара за тройунция.