Петролът се готви за седмичен спад на фона на надеждите за мир в Украйна*

Цената на петрола намалява с 1,5% на фона на изявленията на украинския президент Володимир Зеленски, че ще работи по предложения от САЩ план за прекратяване на войната в Украйна, пише Ройтерс. Това връща очакванията за ръст на доставките, въпреки че днес (21 ноември) трябва да влязат в сила санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт".

Двете компании осигуряват около 5% от доставките на петрол на световните пазари. "Лукойл" получи и позволение до 13 декември да води и финализира преговори за продажбата на международните си активи.

Американският лек суров петрол WTI достига до цена от 58 долара за барел, докато европейският Брент се търгува за 62,50 долара в началото на търговския ден в Европа. И двата водещи сорта петрол на пазара се подготвят за седмичен спад на цената от около 2,5% към този момент.

Пазарите са скептични, че санкциите срещу двете водещи руски петролни компании ще имат ефект. Но търговци отбелязват, че цената на основния руски сорт "Уралс" вече падна до нивото от 36-37 долара. Bloomberg съобщава още, че в открито море има танкери, превозващи огромно количество петрол, които още нямат купувач заради санкциите. Техният брой се увеличава, защото основните купувачи на руския петрол - Китай и Индия, в момента задържат покупките.

Високата стойност на щатския долар също ограничава търсенето на петрол.

* Данните са актуални към 9:30 часа