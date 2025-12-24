Глобалното печатане на пари ще е още по-мащабно през 2026 г.

Глобалната печатница на пари е полудяла, а 2026 г. се очертава да е още по-натоварена.

Под „печатане на пари“ се има предвид реалната икономика, инфлационните пари, т.е. парите, които харчим всеки ден (предимно банкови депозити, държани от домакинства и корпорации), а не друг индикатор за ликвидност, пише Investing.com.

Печатането на пари от 2017 г. насам. Графика: Investing.com

2025 г. е една от най-силните години за глобалното печатане на пари, като изостава само от 2017 и 2020 г.

Всички знаем какво се случи през 2020 г.: беше задействан голям глобален фискален стимул, за да се защитят икономиките от депресията, дължаща се на Сovid-19.

През 2017 г. имаше глобално съгласувано печатане на пари, водено от Китай, и ниски лихвени проценти, които стимулираха ипотеките и частната задлъжнялост.

Резултатът – солиден икономически растеж по света. Дори Европа успя да отчете над 3% ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) през 2017 г.

Машината за печатане на пари продължава да работи силно. Резултатът е устойчив номинален растеж (често с инфлация, която се задържа над целевата стойност за много икономики), а цените на активите се покачват рязко.

Какво да кажем за 2026 г.? Тя ще е още по-бурна заради големите фискални пакети, които се задават от САЩ, Германия, Южна Корея, Швеция, Япония, Австралия. Други страни също се присъединяват към купона.