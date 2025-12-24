IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Глобалното печатане на пари ще е още по-мащабно през 2026 г.

Резултатът е устойчив номинален растеж (често с инфлация, която се задържа над целевата стойност за много икономики), а цените на активите се покачват рязко

Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Глобалната печатница на пари е полудяла, а 2026 г. се очертава да е още по-натоварена.

Под „печатане на пари“ се има предвид реалната икономика, инфлационните пари, т.е. парите, които харчим всеки ден (предимно банкови депозити, държани от домакинства и корпорации), а не друг индикатор за ликвидност, пише Investing.com.

Печатането на пари от 2017 г. насам. Графика: Investing.com Печатането на пари от 2017 г. насам. Графика: Investing.com

2025 г. е една от най-силните години за глобалното печатане на пари, като изостава само от 2017 и 2020 г.

Всички знаем какво се случи през 2020 г.: беше задействан голям глобален фискален стимул, за да се защитят икономиките от депресията, дължаща се на Сovid-19.

През 2017 г. имаше глобално съгласувано печатане на пари, водено от Китай, и ниски лихвени проценти, които стимулираха ипотеките и частната задлъжнялост.

Резултатът – солиден икономически растеж по света. Дори Европа успя да отчете над 3% ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) през 2017 г.

Машината за печатане на пари продължава да работи силно. Резултатът е устойчив номинален растеж (често с инфлация, която се задържа над целевата стойност за много икономики), а цените на активите се покачват рязко.

Какво да кажем за 2026 г.? Тя ще е още по-бурна заради големите фискални пакети, които се задават от САЩ, Германия, Южна Корея, Швеция, Япония, Австралия. Други страни също се присъединяват към купона.

24.12.25 г.
Коментари

5
rate up comment 8 rate down comment 0
Az_Kocho
преди 1 час
До: corner..дългът винаги ще се плаща иначе мноооого лошо. Проблемът е той да не се плаща.с голяма инфлация и с печат на пари, защото тогава ни чака катастрофа. Инфлацията вече е излязла от бутилката и няма да влезе лесно обратно в нея. Като пастата за зъби в тубата хахаха
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 8 rate down comment 0
corner
преди 1 час
До: Az_Kochoтова че има прехвърляне на дълговото бреме , означава две неща - първо , че дългът е от значение и второ , че ще се плаща - противно на внушението което се търси
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 8 rate down comment 1
Az_Kocho
преди 1 час
До: corner....едва ли ще видим скоро печат на хартиики. Фед възприе старата изпитана практика отпреди 2009 на репо сделките. Това са еднодневни сделки, които се отменят на следващия работен ден, когато Федералният резерв си върне парите, а банките си получат обратно обезпечението. Тоест липсва закупуването на дългосрочни активи от скапани субекти както и суапове от ипотечно кредитиране. Безплатните пари отидоха в историята. Който ги чака ще има да почака
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 7 rate down comment 1
Az_Kocho
преди 1 час
Тази статия е както подвеждаща така и неграмотна. Глобалната печатница затвори още през 2022. Днес дори Япония спря да печати и задейства шредера за унищожаване на пари. Балансът на Фед за тримесечието: -37 милиарда долара през ноември, -2,43 трилиона долара от пика, до 6,54 трилиона долара.Ецб отиде още по далеч като унищожени пари и продължава. Но в сравнение с Фед баланса на ЕЦБ спрямо БВП остава по висок.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 8 rate down comment 0
corner
преди 2 часа
да се подчертае , че става въпрос за фискални стимули и генериране на кредити от търговските банки - това си е тежко задлъжняване на данъкоплатците и потребителите - а може би целта е именно кредиторите от последна инстанция и корпорациите да се измъкнат от кредитното блато
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
