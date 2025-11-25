Wall Street стартира сесията колебливо в очакване на последното заседание на Фед*

Водещите американски борсови индекси започват сесията без единна посока, докато инвеститорите се подготвят за последното заседание на Федералния резерв на САЩ през декември, съобщава CNBC.

Бенчмаркът Dow Jones Industrial Average напредва с 0,58% до 46 716,86 пункта.

Широкият измерител S&P 500 се покачва с 0,03% до 6707,15 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite се понижава с 0,47% до 22 763,48 пункта.

Акциите на Nvidia поевтиняват с близо 6%, след като The Information съобщи, че Meta Platforms обмисля да похарчи милиарди долари за чиповете за изкуствен интелект на Alphabet. Междувременно цената на акциите на компанията майка на Google се повишава с около 2%.

Въпреки че акциите отбелязаха известно възстановяване от разпродажбите от предходната седмица, трите американски индекса все още поддържат курс към месечен спад. Акциите на компаниите за изкуствен интелект са отговорни за голяма част от ръстовете тази година, като сега инвеститорите поставят под въпрос оценките на технологичните фирми, както и това дали пазарът ще се радва на борсов подем в края на годината.

Основните щатски борсови индекси в началото на сесията на 25 ноември.

Трейдърите продължават да следят за новини, които могат да повлияят на предстоящото решение на Федералния резерв относно паричната политика. Пазарите отчитат голяма вероятност регулаторът да намали лихвите през декември, като повечето залози са за понижение с 25 базисни пункта.

Вероятността се увеличи рязко, след като управителят на Фед в Ню Йорк Джон Уилямс заяви, че има възможност за понижаване на лихвите „в близко бъдеще“. Шефът на Фед в Сан Франциско Мери Дейли същевременно посочи пред Wall Street Journal, че подкрепя понижаването на лихвите поради опасения за пазара на труда.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижава съответно до 4,011% и 4,648%.

Доларовият индекс отчита спад от 0,33% до 99,8 пункта.

На петролните пазари цената на сорта Брент се понижава с 2,48% до 61,80 долара за барел. Фючърсите върху американския лек петрол WTI поевтиняват с 2,6% до 57,31 долара за барел.

Цената на златото се свива с 0,11% до 4165,7 долара за тройунция.

*Информацията е актуална към 17:52 ч. българско време.