Wall Street започва сесията преди Деня на благодарността с ръстове*

Борсовата сесия на Wall Street в сряда започва с ръстове, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average нараства с 0,4%. Широкият пазарен показател S&P 500 се покачва с 0,5%, докато технологичният измерител Nasdaq Composite напредва с 0,7%.

Акциите на Nvidia поскъпват с над 2%, възстановявайки се от скорошния спад на цената им. Книжата на Microsoft поскъпват с около 1%.

„Акциите се опитват да се възстановят след разпродажбите от последните няколко седмици“, коментира Кларк Белин, президент и главен инвестиционен директор на Bellwether Wealth. „Дълбочината на пазарния спад през ноември беше само около 4% спрямо върха от края на октомври, което е много под обичайния праг за корекция от 10%. Въпреки че очакваме фондовият пазар да тества отново тези върхове, в момента няма очевиден катализатор, който да изтласка пазара нагоре“, добави той.

Инвеститорите продължават да следят фактори, които могат да повлияят на следващия ход на Федералния резерв относно лихвените проценти. Според инструмента CME FedWatch, те виждат над 80% вероятност за понижение от четвърт пункт през декември.

Министърът на финансите Скот Бесънт каза пред CNBC във вторник, че има „много голям шанс“ президентът Доналд Тръмп „да направи съобщение преди Коледа“ относно това кой ще бъде следващият председател на Фед. Бесънт продължава да интервюира кандидатите, но очакванията за следващ председател на централната банка все повече се насочват към директора на Националния икономически съвет на Белия дом Кевин Хасет. Смята се, че той е по-склонен да настоява за по-ниски лихви, за каквито Тръмп многократно е призовавал.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,029%, а тази по 30-годишните - до 4,677%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,14% до 99,806 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 0,42% до 62,22 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,19% до 57,84 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,23 на сто и се търгува на цена от 4149,5 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.