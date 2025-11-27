Европейските пазари затвориха на положителна територия

Европейските пазари затвориха на зелено в четвъртък, като паневропейският индекс Stoxx 600 приключи с повишение от 0,12% до 574,89 пункта, предаде CNBC. Основните борси и сектори бяха предимно на плюс след движения основно в отрицателна посока по-рано през деня.

На този фон германският показател DAX се покачи с 0,22% до 23 777,79 пункта, а френският показател САС 40 нарасна с 0,04% до ниво от 8099,47 пункта. Лондонският бенчмарк FTSE 100 остана почти без промяна на ниво от 9693,93 пункта.

Акциите на германската спортна марка Puma поскъпнаха с 18,9%, след като стана ясно, че потенциални купувачи проявяват интерес към нея. Сред компаниите, работещи по оферта, е китайската спортна мултинационална фирма Anta Sports.

Цената на книжата на отбранителната компания Rheinmetall се повиши с 1,24%, а на Saab – с 2,5%. Това се случва на фона на продължаващите усилия на американските власти за посредничество в мирно споразумение между Русия и Украйна.

Акциите на Novo Nordisk поевтиняха с 1,5%, като обърнаха печалбите от преходната сесия.