Wall Street се готви да изпрати месец на загуби*

В началото на сесията Dow Jones Industrial Average и S&P 500 нарастват с по 0,2%

16:52 | 28.11.25 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Борсовата сесия на Wall Street в петък започва след „проблем с охлаждането“ в център за данни, който предизвика смущения в активите, търгувани на Чикагската търговска борса, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average и широкият пазарен показател S&P 500 нарастват с по 0,2%, а технологичният измерител Nasdaq Composite се повишава с 0,3%.

Смущението може да доведе до още по-голяма волатилност, докато трейдърите се завръщат от празника на Деня на благодарността за съкратена търговска сесия в петък. Исторически, обемите на търговия в деня след Деня на благодарността са значително под средното, което означава, че движенията - както нагоре, така и надолу - могат да бъдат по-резки.

Петък е и последният търговски ден за ноември. Отстъплението при технологичните акции натежа върху основните индекси този месец, тъй като се появиха съмнения относно бъдещата рентабилност на компаниите, свързани с изкуствения интелект (AI). Въпреки това някои инвеститори се надяват, че спадът този месец може да отвори път за подем в края на годината.

Dow и S&P 500 са леко надолу за месеца, като и двата индекса са напът да прекъснат шестмесечната серия от ръстове. Nasdaq е спаднал с 2% и е напът да сложи край на седеммесечния си възход.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,006%, а тази по 30-годишните - до 4,654%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира леко повишение от 0,03% до 99,625 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 0,39% до 63,09 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,49% до 58,94 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,71 на сто и се търгува на цена от 4232,1 долара за тройунция. 

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.

Последна актуализация: 16:52 | 28.11.25 г.
