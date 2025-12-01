Петролът поскъпва, след като ОПЕК+ потвърди паузата в увеличението на добива*

Цената на „черното злато“ се повишава в понеделник, след като Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) потвърди, че ще се придържа към плановете да замрази увеличенията на производството през първото тримесечие. На този фон инвеститорите преценяват потенциалните последици от изявленията на американския президент Доналд Тръмп относно Венецуела, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 1,17% до 63,55 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 1,12% до 59,67 долара за барел.

След среща в неделя ОПЕК+ потвърди тримесечната пауза, първоначално обявена в началото на миналия месец. Групата производители, водена от Саудитска Арабия, сигнализира, че решението отразява отслабващия пазар, застрашен от прекомерно предлагане.

Цената на петрола отбеляза четвърти пореден месечен спад през ноември, тъй като очакванията за увеличаващ се излишък натежаха върху перспективите, а Международната агенция по енергетика (МАЕ) прогнозира рекордно свръхпредлагане през 2026 г. Въпреки това геополитическото напрежение в Близкия изток и други региони често поддържаше цените нагоре тази година.

„Въпреки че перспективите за пазара са низходящи заради очакванията за голям излишък, продължаващите рискове за доставките означават, че е нужно повече време тези негативни фундаментални фактори да се отразят напълно в цените,“ коментира Уорън Патерсън, ръководител на стратегията по суровините в ING Groep NV в Сингапур.

В събота Тръмп засили натиска върху Венецуела, като предупреди, че авиокомпаниите трябва да приемат въздушното пространство над и около страната за затворено, преди в неделя да смекчи тези коментари.

„Засега геополитиката и решенията на ОПЕК+ изглеждат повече като сили, които се опитват да предотвратят срив на петролния пазар, отколкото като катализатори за устойчиво поскъпване,“ смята Чару Чанана, главен инвестиционен стратег в Saxo Markets в Сингапур.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.