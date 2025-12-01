Wall Street започва декември с понижения*

Първата борсова сесия на Wall Street за декември започва със спадове, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average и широкият пазарен показател S&P 500 се понижават с по 0,6%, а технологичният измерител Nasdaq Composite губи 0,8% от стойността си.

Акциите на технологичните компании Nvidia и AMD поевтиняват с по над 1%, а тези на Broadcom – с повече от 3%, подсказвайки за нови сътресения в търговията, свързана с изкуствения интелект (AI). В същото време акциите на Synopsys поскъпват, след като производителят на чипове Nvidia обяви инвестиция в компанията.

Цената на биткойна е надолу с над 5% до ниво под 87 000 долара. В края на миналия месец водещата криптовалута поевтиня до ниво под 90 долара за първи път от април и оттогава се затруднява да се задържи над тази граница.

В петък Wall Street приключи седмицата силно, като Dow и S&P 500 се покачиха с над 3%, а Nasdaq нарасна с близо 5%. Но пазарът беше турбулентен и далеч от стабилен през ноември. S&P 500 и Dow завършиха месеца малко над нивото от началото му, докато Nasdaq спадна с 1,5%, прекъсвайки седеммесечната си серия на растеж. В един момент през ноември технологичният Nasdaq беше надолу с почти 8% спрямо края на октомври заради притеснения относно оценките на акциите, свързани с изкуствения интелект.

Все пак сезонността е от полза на Wall Street при започване на търговията през декември. S&P 500 отбелязва средно покачване от над 1% през декември, което го нарежда на трето място сред най-добрите месеци от годината според данни на Stock Trader’s Almanac, датиращи от 1950 г.

„Гледам по-позитивно на перспективите за декември, имайки предвид резкия подем миналата седмица, който помогна за възстановяване на пазара след трудното начало на ноември“, коментира Марк Нютън, технически стратег във Fundstrat. „Пазарът на акции изглежда се чувства по-комфортно, тъй като вероятността за понижение на лихвите от Федералния резерв на САЩ през декември се увеличава“, добавя той.

След силната, макар и съкратена, търговска седмица около Деня на благодарността за американските пазари предстои натоварен график с редица икономически показатели и корпоративни отчети. Данните за работещите в частния сектор могат да се окажат ключови, въпреки че наблюдателите на пазара на труда ще трябва да изчакат още, преди да получат официалния месечен доклад за заетостта от правителството, който беше забавен заради бюджетната парализа в САЩ. Очакват се и данни за потребителските нагласи, както и за секторите на производството и услугите.

Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл ще направи изявление в понеделник вечер на фона на нарастващ оптимизъм за понижение на лихвите на заседанието на централната банка следващата седмица.

Няколко големи технологични компании, сред които Salesforce, CrowdStrike и Marvell Technology, ще публикуват финансовите си резултати тази седмица. Отчетите от веригите за нискобюджетни стоки Dollar Tree и Dollar General ще дадат на инвеститорите повече информация за потребителските разходи.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,088%, а тази по 30-годишните - до 4,743%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,3% до 99,147 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 1,38% до 63,24 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 1,42% до 59,38 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,5 на сто и се търгува на цена от 4276,2 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.