Wall Street приключи със спадове първата сесия за декември

Водещите щатски борсови индекси приключиха първата сесия за декември със спадове, тъй като волатилността продължава да владее пазара и в началото на последния месец от годината, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижи с 0,9% до 47 289,33 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчете спад от 0,53% до 6812,63 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite записа понижение от 0,38% до 23 275,92 пункта.

Биткойнът, водещата криптовалута, отчете над 6% спад в стойността, падайки под 86 000 долара, което оказа натиск върху по-широкия пазар. Това беше най-лошият ден за биткойна от март насам. Цифровата валута в края на миналия месец падна под 90 000 долара за първи път от април и оттогава се затруднява да се задържи над тази граница.

Акциите, свързани с криптовалутите, включително книжата на Coinbase, се сринаха. Междувременно цената на книжата на Broadcom и AMD се понижи с над 2%.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 1 декември.

Трейдърите обърнаха внимание и на новите данни за фабричната активност в САЩ, която се свива за девети пореден месец през ноември. Индексът на мениджърите по доставките PMI, изготвян от Института за управление на доставките и отразяващ активността на промишлените производители в САЩ, се понижава до 48,2 пункта през ноември спрямо 48,7 пункта месец по-рано. Стойностите под 50 пункта показват свиване на активността на сектора, който представлява 10,1 на сто в американската икономическа продукция.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се повиши съответно до 4,092% и 4,744 на сто.

Доларовият индекс, който измерва силата на американските пари спрямо кошница от конкурентни валути, отчете спад от 0,04% до 99,4 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се повиши с 1,41% до 63,26 долара за барел. Фючърсите върху американския лек петрол WTI поскъпнаха с 1,57% до 59,47 долара за барел.

Цената на златото се повиши с 0,34% до 4269,5 долара за тройунция.