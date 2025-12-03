Надеждите за намаление на лихвите от Фед изстреляха Dow с 400 пункта нагоре

Индексът на сините чипове Dow Jones се повиши в сряда, след като последните данни за заетостта в САЩ увеличиха очакванията на инвеститорите, че Федералният резерв ще намали лихвените проценти следващата седмица, предаде CNBC.

Бенчмаркът скочи с 471 пункта или 1%. Широкият пазарен показател S&P 500 напредна с 0,5%, а технологичният измерител Nasdaq Composite добави 0,4%.

Заетостта в частния сектор в САЩ се е свила през ноември, като американските компании са съкратили броя на служителите си с най-бързия темп от началото на 2023 г., което допълнително засилва опасенията относно по-силно изразеното отслабване на пазара на труда. Броят на заетите в частния сектор в САЩ е намалял с 32 хил. души през миналия месец, като това е четвъртото свиване на работните места за последните шест месеца, става ясно от анализ на ADP Research. Данните значително изостават от очакванията на анализаторите за ръст от 10 хил. души.

Този доклад рискува да засили опасенията за по-бързото влошаване на пазара на труда в САЩ преди последното заседание на Фед за годината. Анализът може да окаже по-голямо влияние от обикновено, тъй като е един от малкото актуални доклади, с които представителите на банката ще разполагат дотогава.

Централните банкери в САЩ са разделени относно това дали ще намалят лихвените проценти за трето поредно заседание, опитвайки се да балансират между забавянето на пазара на труда и все още нажежената инфлация. Доскоро икономистите до голяма степен твърдяха, че пазарът на труда е в състояние на бавен темп на наемане и съкращаване на работната сила. Но редица големи компании като Apple и Verizon Communications наскоро съкратиха служители или обявиха планове за такива мерки, което рискува да увеличи безработицата.

„Пазарът на труда е това, върху което хората ще се фокусират,“ коментира Скот Уелч, главен инвестиционен директор на Certuity. „Няма съмнение, че ще има понижение на лихвите следващата седмица", посочи той.

Инвеститорите виждат 89% вероятност за облекчаване на паричната политика следващата сряда, което е значително повече от оценките от средата на ноември, според инструмента CME FedWatch. Те очакват, че по-ниските лихви ще стимулират кредитния растеж и ще дадат тласък на американската икономика, което доведе до поскъпване на акциите на ключови финансови компании като Wells Fargo и American Express.

„Пазарът е съсредоточен върху Фед и ако той не намали лихви, резултатът няма да е добър,“ добави Уелч.

В сряда акциите на Microsoft разочароваха и поевтиняха с повече от 1%, след като The Information съобщи, че компанията намалява квотите за продажби на софтуер, свързани с изкуствен интелект (AI). Книжата на други технологични гиганти, свързани с търговията с AI, включително производителите на чипове Nvidia и Broadcom, поевтиняха в синхрон с Microsoft. Цената на акциите на Micron Technology също беше под натиск, спадайки с повече от 2%.

„Пазарът започва да разделя победителите от губещите,“ заяви Скот Уелч. „Ние сме в самото начало на трансформация на пазара и едно от нещата, на които обръщаме внимание, е колко дълг поемат тези компании, за да финансират своите центрове за данни,“ добави той.

Все пак днес имаше и няколко печеливши. Биткойнът продължи да поскъпва до ниво от над 92 000 долара, след като водещата криптовалута регистрира най-лошия си ден от март в понеделник. Акциите на Marvell Technology поскъпнаха с повече от 7%, след като Wall Street реагира на прогнозите за растежа на центровете за данни на компанията.

American Eagle Outfitters също беше сред отличниците, като книжата ѝ поскъпнаха с над 14%, след като стана последният търговец на дребно, който повиши прогнозата си за цялата година. Компанията обяви, че сезонът на празничните пазарувания започва силно.

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до 4,059%, а тази по 30-годишните - до 4,727%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,45% до 98,911 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпнаха с 0,61% до 62,83 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,84% до 59,13 долара за барел.

Златото поскъпна с 0,44 на сто до цена от 4239,3 долара за тройунция.