Петролът поскъпва с фокус върху преговорите за Украйна и напрежението във Венецуела*

Цената на петрола продължава да се повишава, докато инвеститорите оценяват перспективите за примирие в Украйна и последиците от напрежението между САЩ и Венецуела, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,61% до 63,05 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,73% до 59,38 долара за барел.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че срещата между американския пратеник Стив Уиткоф и руския държавен глава Владимир Путин за постигането на сделка за мир с Украйна е преминала „доста добре“, но призна, че резултатите относно мирно споразумение са несигурни.

Отделно от това Тръмп посочи, че САЩ много скоро ще започнат удари срещу наркокартелите на територията на Венецуела. Американски сили се струпват в региона, като ситуацията добавя рискова премия към цените на петрола, частично компенсирайки опасенията за излишък, който се очаква да достигне рекордни нива догодина.

Цената на петрола е напът към годишен спад, тъй като Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) връща на пазара спрени преди това доставки, а други страни също увеличават производството.

„Без значение колко голямо ще бъде търсенето, предлагането е просто твърде много“, казва главният икономист на Trafigura Group Саад Рахим. „Най-вероятната посока за цените е надолу“, добави той.

Американските запаси от суров петрол са се увеличили с 574 хил. барела през миналата седмица, според правителствени данни от сряда. Резервите от бензин и дестилати също са нараснали.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.