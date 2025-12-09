Технологичните акции оглавяват ръстовете на Wall Street на старта на сесията*

Основните щатски борсови индекси започват сесията без единна посока, докато инвеститорите се готвят за последното за годината заседание на Федералния резерв на САЩ, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредва с 0,24% до 47 854,42 пункта.

Широкият измерител S&P 500 записва ръст от 0,1% до 6853,69 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite се понижава с 0,14 на сто до 23 513,61 пункта.

Трейдърите очакват решението на Федералния резерв относно лихвените проценти на заседанието в сряда, което ще бъде последното за годината. Пазарите залагат, че централната банка ще понижи основния си лихвен процент по еднодневните кредити с още четвърт процентен пункт, както направи на заседанията си през септември и октомври. Пазарите отчитат 89% вероятност това да се случи.

„Въпреки че намаляването на лихвите изглежда почти сигурно в този момент, икономическите прогнози на Федералния резерв и коментарът на гуверньора (Джером) Пауъл ще играят голяма роля в това как пазарите ще реагират - не само тази седмица, но и за останалата част от месеца“, коментира Брет Кенуел, инвестиционен анализатор за САЩ в eToro.

Той отбелязва, че Фед балансира между редица фактори: променливата инфлация, неясната макроикономическа картина, икономическите данни, забавени от прекъсването на работата на правителството на САЩ, и подготовката за издигането на наследник на Пауъл.

Технологичните акции оглавяват ръстовете на старта на сесията. По отношение на S&P 500 секторът е единственият, който се разширява, подкрепен от ръста сред компаниите за полупроводници.

Акциите на Broadcom поскъпват с близо 3%, докато тези на Nvidia и Microsoft прибавят по около 2%.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа расте до 4,174 на сто, докато тази по 30-годишните американски облигации се понижава до 4,799%.

Доларовият индекс, който измерва силата на американските пари спрямо кошница от конкурентни валути, отчита ръст от 0,09% до 99,17 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се понижава с 0,51% до 62,17 долара за барел. Фючърсите върху американския лек суров петрол WTI поевтиняват с 0,65% до 58,50 долара за барел.

Цената на златото се покачва с 0,4% до 4234,15 долара за тройунция.

*Информацията е актуална към 17:25 ч. българско време.