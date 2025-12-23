Пазарните наблюдатели очакват малките компании да надминат големите през 2026 г.

Подемът при компаниите с малка пазарна капитализация, който остана на заден план през по-голямата част от тази година, беше стимулиран от комбинация от спадащи лихви и икономически растеж - двойни благоприятни фактори, които мнозина на Wall Street смятат, че вероятно ще изведат по-рисковата група до силни ръстове на пазара и през следващата година.

Веднага след третото намаление на лихвите от Федералния резерв на САЩ в началото на месеца и заради перспективата за още понижения индексът на компаниите с малка пазарна капитализация Russell 2000 задмина S&P 500 за четвърта поредна седмица - изравнявайки се с най-дългата подобна серия през последните две години.

Стратези от водещи компании като Bank of America, JPMorgan Chase, BTIG и Polar Capital America очакват лидерството на малките компании да продължи и през 2026 г., като прогнозата се базира на очакванията за нови намаления на лихвите, икономически растеж и диверсификация извън надценените мегакорпорации.

„Малките компании са добро място за инвестиране, отчасти защото са били пренебрегвани дълго време“, казва Дан Бостън, ръководител на екипа за глобални малки компании в Polar Capital America. „Според нас в бъдеще малките компании ще се представят по-добре в сравнение с големите“, добавя той.

През последния месец както Russell 2000, така и индексът S&P Small Cap 600, който обхваща по-тясна група малки компании, се повишават с около 6%, изпреварвайки индикатора за акциите на т. нар. „Великолепната седморка“, който почти не бележи промяна, и по-широкия индекс S&P 500, който е нараснал с около 2,6%.

Изпреварването на „Великолепната седморка“ от малките компании ще бъде тема за следене през 2026 г., особено като се има предвид, че се очаква инвеститорите да реализират печалби при големите технологични компании поради опасения за прекалено високи оценки, посочва Джонатан Крински, управляващ директор в BTIG.

По думите му перспективата за нов председател на Фед през 2026 г., който ще бъде под натиск да понижи лихвите от президента Доналд Тръмп, също може да подпомогне малките компании, тъй като „акциите обикновено предвиждат събития няколко месеца предварително.“

По същия начин Джил Кери Хол от Bank of America наскоро прогнозира, че малките компании ще изпреварят големите през 2026 г. благодарение на „дългоочаквано възстановяване на печалбите“, намаления на лихвите, потенциално по-ниски мита и пренасочване на инвестиционния поток към по-малки компании. Тя прогнозира растеж на печалбите от 17% за малките фирми спрямо 14% за големите.

Един от рисковете за подема при малките компании е, че „няма възстановяване в производството“, пише Кери Хол в бележка от 10 декември. Russell 2000, който е чувствителен към икономическите колебания и производствената активност, в момента се движи така, сякаш данните за производството на Института за управление на доставките (ISM) са по-добри, отколкото всъщност са.

За контекст, Russell 2000 не е изпреварвал S&P 500 на годишна база от 2020 г., а преди пандемията от Covid-19 последното задминаване на основния американски индекс от страна на малките компании е било през 2016 г.

Дори след последното рали при малките акции - Russell 2000 беше първият от основните американски индекси, достигнал рекордно ниво този месец - малките компании изостават от големите през 2025 г. с ръст от 14,6% спрямо 17,2% за S&P 500.

Все пак Едуардо Лекубари, глобален ръководител на стратегията за малки и средни компании в JPMorgan е „убеден“, че 2026 г. е годината на превес на малките и средни компании спрямо големите в развитите пазари.

„Намираме се на прага на най-добрата ера за избор на акции, която сме виждали през живота си,“ пише той в бележка от 8 декември.