Закъснелите за пазарния подем през 2025 г. се възстановяват в края на годината

За много инвеститори декември обикновено е време за т.нар. „подреждане на портфейла“ - да се натрупат печелившите позиции и да се изчистят губещите. Този път обаче се случва точно обратното.

Инвеститорите се отдалечават от технологичните гиганти, които задвижиха почти целия ръст от 17% на индекса S&P 500 тази година, и купуват акции на рискови малки компании и на фирми от „старата икономика“ в транспорта, които изостават през цялата година.

Откакто американските акции достигнаха краткосрочното си дъно на 20 ноември, измерителят на компаниите с малка пазарна капитализация Russell 2000 е нараснал с 9,4%. Индексът на микрокомпаниите е добавил 12%, докато група акции, чувствителни към икономическия цикъл – като транспортни, корабни и авиокомпании – са нагоре с 11%.

Инвеститорите все повече се съмняват във вечното движение нагоре на търговията с изкуствен интелект (AI), като акциите на гиганти като Nvidia и Microsoft отбелязват застой след тазгодишния подем.

Главният инвестиционен стратег на Bank of America Майкъл Хартнет миналия петък посъветва клиентите да купуват „евтини“ средни по размер акции за 2026 г., като Белият дом вероятно ще се намеси, за да ограничи инфлацията и нивото на безработица. Той също така вижда най-голям потенциал за ръст в сектори, свързани с икономическия цикъл, като строителство на жилища, търговия на дребно и транспорт.

През ноември се наблюдава промяна на лидерството на пазара – индексът S&P 500 Equal Weighted нарасна с 1,7%, докато стандартният S&P 500 се повиши само с 0,3%. Междувременно най-големите 50 компании в S&P 500 са надолу с 0,6% за месеца, докато останалите 450 компонента напреднаха с 1,3%, според данни на BofA.

Здравеопазването, комуникационните услуги и материалите поведоха ръста през ноември, докато големите технологични компании изостанаха. Всъщност секторът на здравеопазването беше най-добре представящият се в S&P 500 с ръст от 9,1%, а информационните технологии – най-зле, с понижение от 4,4%.

Скот Рубнер от Citadel Securities посочва, че „ротациите остават активни под повърхността“, като Russell 2000 значително надминава S&P 500 и Nasdaq 100 в последните няколко дни.

Ротацията беше предизвикана от притеснения относно разходите за изкуствения интелект през миналия месец, когато Big Tech отчетоха печалби, позволявайки на изоставащите акции да наваксат.

„Това е част от процес на усвояване, който почти се е превърнал в рутина през последните няколко години, особено що се отнася до технологичните печалби,“ казва Кевин Гордън от Charles Schwab & Co.

Технологичният сектор все още се радва на солидни печалби за годината, отбелязва Гордън.

„Разширяването на печалбите може да продължи, но не очаквам процесът да е гладък, най-малкото защото някои по-чувствителни към лихви части на пазара могат да бъдат разочаровани от по-малко намаления на лихвите от Федералния резерв догодина и от все по-мек пазар на труда“, добавя той.