Цената на петрола се насочва към втори пореден седмичен спад, тъй като опасенията за нарастващ излишък надделяват над потенциалните прекъсвания в доставките, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,28% до 59,65 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – също с 0,28% до 55,99 долара за барел.

Практически всички най-големи търговци в света очакват в началото на следващата година пазарът да бъде в състояние на свръхпредлагане, като гигантът в индустрията Trafigura прогнозира, че бенчмаркът Брент ще се движи в диапазона около 50 долара до средата на 2026 г.

Петролът загуби около една пета от стойността си през тази година, тъй като Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) възстанови доставките по-бързо от очакваното, а производителите в други части на света също увеличиха добива, докато търсенето беше слабо. Все пак геополитическите рискове, особено около доставките от Русия и Венецуела, помогнаха ценовият спад да бъде смекчен.

„Доминиращото настроение в момента определено е за структурен излишък“, казва Харис Хуршид, главен инвестиционен директор в Karobaar Capital LP в Чикаго. „Това настроение за излишък надделява над геополитическите конфликти от Русия до Венецуела“, добавя той.

Търговията с петрол е слаба в навечерието на коледните и новогодишните празници, което може да доведе до волатилни ценови движения.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.