Цените на зърното се задържат на устойчиви нива през седмицата, според ССБ

През изминалата седмица стоковите пазари се характеризираха с устойчиви ценови нива и запазени нагласи сред участниците в търговията.

За поредна седмица се наблюдава спад в цените на суровия петрол на международните пазари. Перспективите за деескалация на конфликта в Украйна и увеличаващото се глобално производство създават усещане за свръхпредлагане на пазара. Фючърсите върху сорта "Брент" поевтиняха до нива от 59 долара за барел, докато цените на американския бенчмарк WTI спаднаха до нива от 55-56 долара за барел. Кошницата на ОПЕК задържа цените си на 59-60 долара за барел.

Фючърсите върху хлебната пшеница с доставка през март остават на стабилни цени в размер на 185-187 долара на тон в САЩ (CME) и 217-218 долара за тон в Европа (Euronext).

Подобно спокойствие в търговията се наблюдаваше и при фючърсите върху царевицата с доставка през март при нива в диапазона 171-174 долара за тон на CME и 217-218 долара за тон на Euronext.

На пазарите на захар в САЩ и Европа се отчита лек спад в цената в края на седмицата. Цените на фючърсите с доставка през март се търгуваха на стойности 319-325 долара за тон за нерафинираната американска захар и 415-423 долара за тон за рафинираната в Лондон.

На Лондонската борса за метали (LME) се наблюдаваха противоречиви сигнали в цените за основните цветни метали: алуминият се търгуваше около 2850 долара за тон, медта - на 11 700 долара за тон, цинкът - на 3035 долара за тон, никелът- на 14 300 долара за тон, оловото - на 1914 долара за тон, калаят - на 42 900 долара за тон. Особено впечатление прави покачващата се цена на калая, породена от намаления добив в Мианмар, засилването на регулациите в Индонезия и растящото потребление в електрониката, например в полупроводниците, електромобилите и т.н.

Очакванията са високите цени да се запазят и през следващата година.

Търговията на Софийска стокова борса в подкръг "Зърно" през седмицата беше спокойна. Предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти стои на 450 лв./т (230,08 евро/т), а купувачите поддържат начална цена от 270 лв./т (138,05 евро/т). Продължава и търсенето на фуражна пшеница насипно на начална цена от 340 лв./т (173,84 евро/т).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Предлага се богат асортимент от консервирани храни: консерви зелен грах на 3,69 лв./кг (1,89 евро/кг), зелен фасул на 2,21 лв./кг (1,13 евро/кг), свинско с боб на 3,45 лв./кг (1,76 евро/кг) и русенско варено на 5,63 лв./кг (2,88 евро/кг).

В подкръг „Индустриални стоки” на ССБ сделки имаше предимно в групата на енергоносителите в съответствие със студения сезон. Газ пропан бутан се продаде в диапазон 910 - 950 лв./хил.л (465,28-485,73 евро/хил.л), друг газ пропан бутан на 2,75 лв./кг (1,14 евро/кг). Изкупиха се и гориво за отопление на 2139,24 лв./хил.л (1 093,78 евро/хил.л) и газьол за ПКЦ от 1875,60 до 1972,07 лв./хил.л (958,98 - 1008,30 евро/хил.л).

Добавка Адблу се реализира на 3250 лв./хил.л (1661,70 евро/хил.л), а сделките в групата на металите бяха за скрап от черни метали на 160-210 лв./т (81,81-107,37 евро/т) и за скрап от цветни метали в рамките на 1300 - 1690 лв./т (663,84-864,08 евро/тон).