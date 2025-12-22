Технологичните акции оглавяват ръстовете на Wall Street*

Американските борсови индекси стартират първата сесия от кратката предпразнична седмица с ръстове, подкрепени от акциите на технологичните компании, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредва с 0,25% до 48 256,49 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчита ръст от 0,5% до 6868,41 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite записва повишение от 0,63% до 23 453,69 пункта.

Акциите на Nvidia поскъпват с повече от 1%, след като Ройтерс съобщи, че компанията планира да започне доставките на своите чипове H200 за Китай до средата на февруари. Междувременно цените на акциите на Micron Technology и Oracle се повишават съответно с около 3% и 1 на сто.

Акциите на компаниите за изкуствен интелект се радват на възраждане през миналата седмица след неотдавнашното слабо представяне. Акциите на Oracle, която е сред основните изоставащи компании, поскъпнаха, след като TikTok се споразумя да продаде американския си бизнес на ново съвместно предприятие, което включва софтуерния гигант и компанията за частни капиталови инвестиции Silver Lake.

Основните щатски борсови индекси в началото на сесията на 22 декември.

Инвеститорите следят за това дали акциите на компаниите за изкуствен интелект могат да запазят лидерството си в края на годината, особено след като трейдърите се насочват към по-скромни части на пазара на фона на опасенията относно високите оценки на технологичните компании. Съществуват и съмнения дали ще се осъществи т.нар. „рали на Дядо Коледа“, тъй като S&P 500 се затруднява да задържи своя темп.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа расте съответно до 4,167% и 4,841 на сто.

Доларовият индекс, който измерва силата на американските пари спрямо кошница от конкурентни валути, се понижава с 0,34% до 98,26 пункта.

На петролните пазари цената на сорта Брент расте с 2,22% до 61,81 долара за барел. Фючърсите върху американския лек петрол WTI поскъпват с 2,23% до 57,78 долара за барел.

Цената на златото расте с 1,6% до 4457,7 долара за тройунция.

*Информацията е актуална към 17:10 ч. българско време.