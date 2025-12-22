Европейските пазари преминаха на отрицателна територия в понеделник

Европейските пазари затвориха предимно на червено в понеделник, след като позитивните настроения от миналата седмица започнаха да отслабват, предаде CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 се понижи с почти 0,1% до 586,99 пункта, докато лондонският бенчмарк FTSE 100 спадна с 0,32% до 9865,97 пункта.

Германският показател DAX отстъпи с 0,03% до ниво от 24 296,15 пункта, а френският измерител САС 40 изтри 0,37% до ниво от 8121,07 пункта.

Това се случва след рекордната сесия от петък, в която водещият европейски индекс достигна нов дневен връх от 588,07 пункта, докато инвеститорите анализираха поредицата от решения на централни банки за лихвените проценти.

Акциите на датския гигант в областта на възобновяемата енергия Ørsted поевтиняха с над 10%, след като Министерството на вътрешните работи на САЩ обяви, че спира договори за наем за пет офшорни вятърни проекта, които вече са в процес на изграждане. Американският министър на вътрешните работи Дъг Бъргъм посочи съображения за националната сигурност като причина за този ход.

Книжата на Stellantis поевтиняха с почти 2,2%.