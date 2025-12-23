Петролът поевтинява с фокус върху блокадата на САЩ срещу Венецуела*

Цената на петрола се понижава във вторник след четиридневна поредица от повишения, докато САЩ продължават блокадата на доставките на „черно злато“ от Венецуела, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,23% до 61,93 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,28% до 57,85 долара за барел.

САЩ поеха контрола над два танкера и преследват трети, докато Вашингтон засилва натиска върху правителството на Николас Мадуро. Въпреки това повече от дузина кораби са натоварили петрол край бреговете на южноамериканската страна, откакто бяха засилени усилията за ограничаване на приходите на Каракас от „черно злато“.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще задържат петрола от корабите, които са конфискували. Венецуелският износ представлява по-малко от 1% от световното предлагане, но приходите от него са спасителна въже за правителството на Мадуро.

Геополитическото напрежение, включително заплахата от американски сухопътни удари срещу наркотрафика в Латинска Америка и нарастващото напрежение в Украйна, спомогнаха за ограничаване на спада в цените на петрола, който продължава от средата на юни. Той започна, след като Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) върна спрени доставки на пазара, а страните извън картела също увеличиха производството. Брентът все още е с 17% по-евтин тази година и се насочва към най-големия годишен спад от 2020 г. насам, тъй като нарастващото предлагане изпреварва слабото търсене.

„Тези геополитически рискове ще доведат до по-силни фундаментални показатели, тъй като страни като Китай натрупват повече запаси от страх от бъдещи сътресения“, заяви Мукеш Сахдев, главен изпълнителен директор на XAnalysts Pty. „ОПЕК+ също е готова да ограничи производството“, добави той.

Междувременно в Черно море операциите на едно от пристанищата на Каспийския тръбопроводен консорциум – най-големият експортен канал на Казахстан – остават затворени след атаки с дронове от Украйна в региона.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.