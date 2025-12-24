Основните щатски индекси започват почти безпромяна сесията в сряда*

Основните щатски индекси започват сесията в сряда почти без промяна, след като широкият измерител S&P 500 достигна рекорд в края на търговията във вторник, предава CNBC.

S&P 500 е нагоре с минималните 0,04% до ниво от 6912,21 пункта. Технологичният показател Nasdaq Composite отписва 0,08% до ниво от 23 545,338 пункта. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредва с 0,26% до 48 567,33 пункта.

Nike е сред печелившите компании днес, като книжата ѝ поскъпват с 4%, след като главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук обяви, че е купил акции в производителя на дрехи.

Пазарът отбеляза силна сесия във вторник, воден от технологичните компании, включително компанията майка на Google Alphabet, Nvidia, Broadcom и Amazon. S&P 500 постигна нов рекорд в края на търговията от 6909,79 пункта.

Движенията се случиха, след като Министерството на търговията съобщи, че брутният вътрешен продукт на САЩ е нараснал с 4,3% през третото тримесечие, което е над консенсусната прогноза на Dow Jones за 3,2%. Докладът беше отложен поради спирането на работата на правителството, което първоначално накара трейдърите да понижат очакванията си за намаляване на лихвените проценти в началото на следващата година. Но пазарите все още очакват две лихвени понижеия до края на 2026 г., сочи CME FedWatch Tool.

Инвеститорите продължават да се надяват на коледно рали – ръстът на фондовия пазар в края на годината се случва между последните пет борсови дни на старата и първите две сесии от новата година – в този случай от началото на търговията на 24 декември до 5 януари.

Според главния технически стратег на LPL Financial Адам Търнквист S&P 500 е постигал средна възвръщаемост от 1,3% по време на коледно рали, като положителни резултати са били постигани в 78% от времето. Обичайната средна седемдневна възвръщаемост на пазара е едва 0,3% с положителни резултати в 58% от случаите, отбеляза той в бележка до клиенти.

„Инерцията към края на годината показва благоприятна обстановка за положително коледно рали – исторически оптимистичен сигнал за януари и годината занапред“, отбелязва Търнквист. „Макар че широтата на пазара като цяло остава донякъде ограничена за индекс, който е близо до рекордни върхове, тенденцията върви в правилната посока, подкрепена от ротация към циклични сектори. Затваряне над декемврийския връх на S&P 500 може да открие пътя за следващия етап за преминаване на прага от 7000 пункта“, допълва той.

Фондовият пазар в Ню Йорк ще затвори по-рано в сряда, Бъдни вечер, и ще остане затворен в четвъртък, Коледа.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до съответно 4,161% и 4,819%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, е на ниво от 97,931 пункта. Еврото и паундът поевтиняват до съответно 1,178 и 1,35 долара. Спрямо йената щатските пари губят 0,28% от стойността си до 155,73 йени за долар.

На стоковите пазари цената на петрола се повишава леко за шести пореден ден, подкрепена от силния растеж на икономиката на САЩ и нарушенията на доставките от Венецуела и Русия, въпреки че цените са напът да отбележат най-големия си годишен спад от 2020 г. насам.

Фючърсите върху международния бенчмарк Брент прибавят 14 цента до 62,52 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI поскъпват с 23 цента до 58,61 долара за барел.

Американските фючърси върху златото с доставка за февруари преминаха прага от 4500 долара и са на ниво от 4520 долара за тройунция.

*Информацията е актуална към 16,45 ч. българско време.