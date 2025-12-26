Wall Street стартира коледната сесия с оптимизъм, докато гледа към следващата година*

Американските борсови индекси достигат нов връх по време на празничната търговия, докато доходността по 10-годишните държавни облигации на САЩ спада, а инвеститорите насочват вниманието си към суровините. Акциите на Nvidia Corp. поскъпват, след като анализаторите реагираха положително на лицензионната сделка със стартъпа за изкуствен интелект Groq, пише Bloomberg.

Широкият измерител S&P 500 напредва с 0,07% до 6936,74 пункта.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижава леко с 0,08% до 48 691,26 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite отчита ръст от 0,10% до 23 635,96 пункта.

Оптимизмът остава обвързан със сезонните модели. Борсовите бикове са все по-фокусирани върху така нареченото „рали на Дядо Коледа“ - периодът, обхващащ последните сесии за годината и първите две от януари - като потенциален катализатор за по-нататъшни печалби, дори когато ентусиазмът около изкуствения интелект и перспективите за лихвените проценти на Федералния резерв са подложени на по-сериозен преглед.

„Пазарите остават конструктивни, но селективни, като предстоят последните четири сесии“, пише в бележка главният пазарен техник на Piper Sandler Крейг Джонсън.

Основните щатски борсови индекси в началото на сесията на 26 декември.

Цените на благородните метали скачат до нови рекордно високи нива, продължавайки силното си рали в края на годината, подхранвано от нарастващото геополитическо напрежение и по-слабия щатски долар. Златото, среброто и платината поскъпват до исторически върхове, което подкрепя акциите на миннодобивните компании, включително Coeur Mining Inc. и Freeport-McMoRan Inc. Спот цената на златото се повишава с 0,95%.

Петролът реализира най-голямото си седмично ценово увеличение от октомври насам, докато търговците оценяват рисковете за доставките. Пазарите следят съобщенията за частична блокада на САЩ на доставките на суров петрол от Венецуела, както и за военен удар от страна на Вашингтон, насочен срещу терористична група в Нигерия.

S&P 500 се е повишил с близо 18% от началото на годината до 24 декември, отбелязвайки трета поредна година на двуцифрен растеж. Стратезите от Wall Street до голяма степен очакват този растеж да продължи, като прогнозират индексът да достиге 7464 пункта до края на следващата година, което предполага ръст от около 7,7%.

Доверието се завръща и около перспективите за корпоративните печалби, особено след по-ранните опасения, че оценките на технологичните компании са се увеличили твърде много на фона на бума при изкуствения интелект. Инвеститорите все повече залагат, че компаниите ще постигнат ръста на печалбите, необходим за оправдаване на оценките през 2026 г.

„2026 вероятно ще бъде година на доказване за пазарите“, пише Брайън Джейкъбсън, главен икономически стратег в Annex Wealth Management. „Компаниите трябва да осигурят осезаема производителност и печалби от изкуствен интелект и други инвестиции“, добавя той.

*Информацията е актуална към 18:00 ч. българско време.