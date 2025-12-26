S&P 500 отчете четвърти седмичен растеж за последните пет седмици

Щатските борсови индекси завършиха последната сесия за седмицата с понижения, като малко преди края S&P 500 достигна нов исторически връх. Въпреки това и трите основни показатели записаха седмични ръстове, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average записа спад от 0,04% до 48 710,97 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчете понижение от 0,03% до 6929,94 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite изтри 0,09% от стойността си, смъквайки се до ниво от 23 593,09 пункта.

За седмицата S&P 500 расте с повече от 1%, което поставя индекса на път за четвъртото му седмично покачване за последните пет седмици. Dow и Nasdaq също се повишиха с повече от 1%.

Инвеститорите се намират в исторически силен сезонен период, тъй като очакват т.нар. „рали на Дядо Коледа“. Това събитие покрива последните пет сесии за годината и първите две на новата година. Данните от Stock Trader’s Almanac показват, че S&P 500 отчита средно 1,3% ръст през този период от 1950 г. насам.

Според Торстен Слок, главен икономист в Apollo Global Management, инвеститорите игнорират два основни риска за борсите с настъпването на 2026 г. За новата година Слок се придържа към общоприета оптимистична теза, но признава, че един основен насрещен вятър е фактът, че пазарът в момента предвижда повече намаления на лихвените проценти, отколкото Федералният резерв сигнализира, че ще направи през новата година.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 26 декември.

Докато пазарите предвиждат поне две намаления през следващата година, представителите на централната банка на САЩ допускат само за едно намаление.

„Очаквам, че Федералният резерв няма да съкрати много лихвите, защото инфлацията все още е много ускорена, а в същото време имаме нарастващ импулс в икономиката“, коментира Слок пред CNBC. „За акциите – и особено за S&P 500 – е много важно, ако лихвите не паднат, тогава ще продължим да се връщаме към средата, която имахме през последните няколко години, където цената на капитала остава висока“.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до 4,13%, докато тази по 30-годишните американски облигации се повиши до 4,814%.

Доларовият индекс напредна спрямо кошница от конкуренти валути с 0,09% до 98,03 пункта.

На петролните пазар цената на сорт Брент се понижи с 2,31% до 60,80 долара за барел. Фючърсите върху американския лек петрол WTI поевтиняха с 2,54% до 56,87 долара за барел.

Цената на златото расте с 1,27% до 4559,95 долара за тройунция.