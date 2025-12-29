Wall Street затвори на червена територия след серия от разпродажби на технологични акции

Серия от разпродажби на технологични акции доведоха до спад на водещите индекси на американската фондова търговия, пише CNBC. Сред губещите беше Nvidia, чиито акции поевтиняха с 1,21% и търговията затвори при 188,22 долара за брой. Малко над 1% от пазарната си капитализация загуби и Oracle, чиито акции се търгуваха за 195,38 долара за брой в края на сесията.

В края на годината няма икономически събития, които да движат борсовата търговия, и инвеститорите се влияят от настроенията в момента, посочват пазарни анализатори пред CNBC.

Водещият индекс на Wall Street - Dow Jones, затвори първата сесия за седмицата на ниво от 48 461,93 пункта, което представлява понижение от 0,51 на сто. За широкия S&P 500 спадът днес е в рамките на 0,35% до 6905,74 пункта, а Nasdaq, в чийто състав преобладават технологични компании, изгуби 0,5% от стойността си до 23 474,349 пункта.

На петролните пазари цари несигурност относно доставките от Близкия изток след въздушни удари на Саудитска Арабия в Йемен. Търговците обръщат внимание и на заявленията на Москва за атака по една от резиденциите на Владимир Путин. Руският президент е заявил в телефонен разговор с Доналд Тръмп, че ще преразгледа някои от споразуменията, постигнати досега. Украйна отхвърли обвиненията и посочи, че целта им е да бъде блокиран мирният процес след преговорите на украинския президент Володимир Зеленски с американския му колега Доналд Тръмп във Флорида.

Цената на европейския сорт "Брент" се повишава с 1,7% до 61,64 долара за барел. Американският лек суров петрол (WTI) поевтиня с 1,9 на сто до 57,84 долара за барел.

На валутните пазари едно евро се разменя за 1,1773 долара. Стойността на британския паунд достига 1,3506 долара за брой.

Цената на среброто за първи път достигна до нивото от 80 долара за тройунция, но след това отстъпи с около 8% до малко под 73 долара за тройунция. Златото поевтиня с 4% до 4350 долара за тройунция.