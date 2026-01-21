Петролът поевтинява, докато инвеститорите очакват речта на Тръмп в Давос*

Цената на петрола се понижава в сряда, след като по-широките пазари бяха разтърсени от опитите на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира Гренландия, а инвеститорите очакват новия доклад от Международната агенция по енергетика (МАЕ), предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 1% до 64,27 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,83% до 59,86 долара за барел.

Американският натиск за завземане на арктическата територия постави под съмнение добрите отношения между САЩ и Европейския съюз (ЕС), което намали апетита към рискови активи, включително акции и суровини като петрола.

Освен това цената на петрола е под натиск заради очакванията, че предлагането ще изпревари търсенето през тази година, като МАЕ, която трябва да публикува месечната си прогноза по-късно в сряда, предвижда значителен излишък. Износът на Венецуела също е във фокуса на вниманието, като инвеститорите следят накъде може да бъде пренасочен петролът, който преди това основно се доставяше за Китай, след залавянето на президента Николас Мадуро от САЩ по-рано този месец.

„В продължение на поне три-четири години е много вероятно да виждаме низходящ натиск върху цените на петрола и газа заради огромното предлагане от САЩ и някои други държави“, заяви изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол по време на Световния икономически форум в Давос, Швейцария.

Тръмп ще се включи в събитието по-късно в сряда, въпреки че отпътуването му от САЩ беше забавено с повече от два часа заради технически проблем със самолета му. В навечерието на изявлението му той се зарече да наложи мита от 10% на осем европейски държави във връзка със спора за Гренландия. Това засилва опасенията за подновяване на търговските конфликти, които биха могли да навредят на икономическия растеж и да окажат натиск върху търсенето на енергоизточници.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.