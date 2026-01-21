Заплахите на Тръмп около Гренландия тласнаха повечето азиатски пазари на червено

Повечето пазари в Азиатско-тихоокеанския регион записаха спадове в сряда, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши с нови мита страните, които се противопоставят на присъединяването на Гренландия към САЩ, съобщава CNBC.

Индексът Hang Seng в Хонконг се повиши с 0,37% до 26 585,06 пункта, а CSI 300 остана без промяна, затваряйки на ниво от 4723,07 пункта.

Японският Nikkei 225 загуби 0,41% и приключи търговския ден на равнище от 52 774,64 пункта, а Topix спадна с 0,99% до 3589,7 пункта.

Южнокорейският Kospi се повиши с 0,49% до 4909,93 пункта, а показателят Kosdaq на компаниите с по-малка капитализация отчете спад от 2,57% до 951,29 пункта.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 записа понижение с 0,37% до 8782,9 пункта.

Тръмп заяви в събота, че износът от осем европейски страни ще бъде обложен с мита от 10% от 1 февруари, които ще се повишат до 25% до 1 юни, ако преговорите не доведат до контрол на САЩ над богатата на полезни изкопаеми Гренландия.

Европейските лидери определиха последните заплахи на президента Доналд Тръмп за налагане на мита като „неприемливи“ и обмислят ответни мерки.