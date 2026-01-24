Инвеститорите активисти ще натискат за повече сделки тази година

Корпоративните агитатори, които търпеливо подтикваха компаниите към промени през миналата година, няма да бъдат толкова мили през 2026 г.

Инвеститорите активисти планират да накарат повече компании да продадат акции или да направят сплитове тази година, тъй като активността по сделките се засилва и отваря по-бърз и по-печеливш начин за реализиране на печалби, според банкери, адвокати и инвеститори, анкетирани от Ройтерс.

Тенденцията стана видима още през миналата година, след като повече от половината, или 54%, от всички активистки кампании, започнали през втората половина на 2025 г., оказват натиск върху компаниите да продават. Това е увеличение спрямо първата половина на годината, когато само 35% от кампаниите включват искания за сливания и придобивания, показват данни от Barclays.

„Сливанията и придобиванията са голяма тема и виждаме инвеститори активисти, които се опитват да катализират повече сливания и придобивания“, казва Ейми Лисауър, глобален ръководител на отдела за активизъм в Bank of America.

Продажбите на компании и дори спекулациите за евентуални сливания и придобивания помогнаха на Anson Funds, която често заема позиции в компании и след това настоява за промени, включително сливания или придобивания, да реализира печалба от 21,2% за своите инвеститори през миналата година, казва инвеститор. Това надминава както по-широкия индекс S&P 500, така и много от активистките конкуренти на компанията.

Anson настоява за продажба на Lionsgate Studios от 2024 г. Акциите на Lionsgate Studios поскъпнаха, след като Warner Bros Discovery започна да проучва продажбата на всички или някои от своите дялове в края на миналата година.

Канадският собственик на жилища под наем InterRent REIT, за който Anson също настоява да се продаде, беше придобит от консорциум от CLV Group и сингапурския суверенен фонд GIC в началото на 2025 г.

След това, в края на годината, новината, че Mubadala Capital от Абу Даби обмисля закупуването на Clear Channel Outdoor допринесе за ръста на печалбите, след като Anson, заедно с други активисти, отдавна настояваха за продажба.

Въпреки че сделка не беше обявена, акциите на Clear Channel скочиха с около 20% на следващия ден и в момента с около 51% по-скъпи, откакто се появиха новините за Mubadala.

Средно инвеститорите активисти са си осигурили 13,4% възвръщаемост миналата година, показват данни на Hedge Fund Research. Това прави активизмът една от най-печелившите стратегии за хедж фондове, проследявани от компанията. S&P 500 нарасна със 17,9%, включително дивиденти, през миналата година.

Докато шепа активисти можеха да се похвалят с двуцифрена доходност, други имаха средни или дори разочароващи години. Тези портфолио мениджъри сега са изправени пред нов натиск да постигнат по-добри резултати, за да удовлетворят нетърпеливите инвеститори.

Очаква се процъфтяващият пазар на сливания и придобивания, който току-що отбеляза втората си най-добра година в историята с 5,1 трлн. долара подписани сделки през 2025 г., до голяма степен благодарение на мегасделки, да се разпростре и към по-малките компании.

Активистите виждат възможност да печелят повече пари, като настояват за продажби на компании със средна и малка капитализация. Частните инвестиционни фондове се стремят да изкупят повече публично търгувани компании, казва Джим Росман, глобален ръководител на консултантските услуги за акционери в Barclays.

„Инструментариумът на активиста вече е широко отворен за 2026 г.“, казва той.

Опитните активисти, както и новите на пазара, са готови да настояват за още повече действия, сигурни, че това е най-бързият и най-доходоносен път към смайваща доходност, добавят банкери, адвокати и инвеститори.

По-рано този месец цената на акциите на производителя на софтуер BlackLine скочи с 2,4%, след като Ройтерс съобщи, че активистът Engaged Capital планира опит да смени борда на директорите на фона на критиките, че компанията все още не е постигнала сделка за продажба, дори след проявен интерес от голям конкурент.

Starboard Value, един от най-активните активисти в индустрията, в края на миналата година накара технологичната компания Clearwater Analytics да се продаде, когато акциите ѝ се търгуваха около 21,76 долара в началото на декември. Почти две седмици по-късно частни инвестиционни компании, водени от Permira и Warburg Pincus, обявиха планове да я купят за 8,4 млрд. долара. Акциите ѝ в момента се търгуват над 24 долара.

Инвеститори активисти отдавна призовават производителя на Tylenol и Band-Aid – Kenvue, да се продаде, а през ноември беше сключена сделка с производителя на Kleenex Kimberly-Clark. Минимум един от активистите е планирал правна битка чрез посредници, ако не е имало движение по сделката, според източници на агенцията.

Цената на акциите на Kenvue скочи с около 20% след новината за сделката.

Хедж фондовете или отказват коментар, или не са отговорили на запитванията за коментар.

„План А винаги е за сливания и придобивания, защото разделянето на компания, или още по-добре – продажбата ѝ, има потенциал да донесе много повече пари от всичко друго, което активистът може да е планирал“, коментира Кай Ликфет, съпредседател на отдела за акционерен активизъм и корпоративна защита на адвокатската кантора Sidley Austin.

В перспектива банкерите и адвокатите казват, че очакват повече, като отбелязват, че това означава повече активистки кампании като цяло, както и тласък компаниите да сключват сделки в рамките на тези кампании.

„Подобряването на условията за сливания и придобивания създава жизнеспособни възможности за активизъм, свързан с трансакции“, пишат банкерите от Lazard в своя доклад за 2025 г. относно ключовите тенденции, които трябва да се наблюдават.