Петролът поскъпва, слабият долар неутрализира опасенията за свръхпредлагане*

Цената на петрола се повишава в петък, тъй като по-слабият долар и настроенията за поемане на риск на по-широките пазари компенсираха опасенията от по-високото предлагане в САЩ и другаде, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,81% до 64,58 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,86% до 59,87 долара за барел.

Американската валута поевтиня, което направи суровините по-достъпни за чуждестранните купувачи, като Bloomberg Dollar Spot Index спадна с 0,8% тази седмица, отбелязвайки най-рязкото си понижение от юни насам. На по-широките пазари акциите поскъпнаха заедно с широк спектър от суровини.

Цената на „черното злато“ отбеляза лек ръст този месец след спада през 2025 г., който беше предизвикан от опасенията за глобален излишък, подхранван от увеличаването на предлагането от Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) и компании извън алианса. В началото на тази седмица Международната агенция по енергетика (МАЕ) потвърди прогнозата си, че производството ще надхвърли значително търсенето през тази година, което ще доведе до увеличаване на запасите.

„Слабостта на американския долар подкрепя цените“, заяви Уорън Патерсън, ръководител на отдела за стратегия за суровините в ING Groep NV. „Прогнозата за пазара остава меча, но редицата геополитически рискове и опасения, свързани с предлагането, означават, че прогнозата за по-ниски цени ще се реализира по-бавно“, добави той.

Има признаци за увеличаване на доставките. В САЩ националните запаси от суров петрол се увеличиха за втора поредна седмица, като нарастването с 3,6 млн. барела доведе резервите до най-високото им ниво от ноември.

Потоците се възстановяват и в региона на Средиземно море и Черно море, докато венецуелският петрол намира път към световните пазари след намесата на САЩ по залавянето на президента Николас Мадуро.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.