Тръмп „подви опашка“, но за пазарите това не е нищо ново

Последното оттегляне на американския президент Доналд Тръмп от търговска война катализира международното рали и поднови дебата на инвеститорите за т. нар. TACO търговия – от Trump Always Chickens Out, или „Тръмп винаги подвива опашка“ (тако също така е и популярна мексиканска храна, бел. ред.). Пред CNBC в рамките на Световния икономически форум в Давос Тръмп заяви, че е отменил митата за европейските съюзници, защото има постигната „концепция за сделка“ за Гренландия след седмици на заплахи за анексирането ѝ от САЩ.

Президентът заплаши да наложи мито от 10% на осем европейски държави, които се противопоставят на опита му да „купи“ арктическия остров. Те щяха да се повишат до 25% от 1 юни.

Европа, от своя страна, обеща „решителен“ отговор на новите мита, а акциите, облигациите и щатският долар претърпяха рязко поевтиняване във вторник заради изплашените от новата възможност за търговска война инвеститори.

Но основните индекси на Wall Street нараснаха след оттеглянето на заплахите на Тръмп, като в четвъртък индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average нарасна с над 300 пункта. Възстановяването се разпространи в световен мащаб, като акциите, листвани в Европа и Азия, също поскъпнаха.

Завръща ли се TACO търговията?

На фона на международното рали един от ключовите елементи на инвестирането през 2025 г. навлезе и в новата година: TACO търговията.

Фразата се отнася до случаите, в които президентът е заплашвал да въведе мита, но впоследствие ги е облекчавал, отлагал или отменял. Тя се наложи миналата година, след като обявените мита по време на т. нар. „Ден на освобождението“ през април шокираха пазарите, но впоследствие бяха отменени или силно намалени. Пазарните реакции на последвалите новини около търговската политика на САЩ бяха по-сдържани или доведоха до по-бързо възстановяване.

Ръс Моулд, инвестиционен директор в AJ Bell, сравни днешните пазарни движения с тези, наблюдавани миналата година.

„TACO камбаната на Доналд Тръмп би отново за голяма радост на финансовите пазари“, посочва той в бележка в четвъртък сутринта. „Има много прилики с колебанията на пазара в Деня на освобождението през април 2025 г. и сега“, допълва той.

„И в двете ситуации Тръмп зае агресивна позиция и след това се отдръпна, след като финансовите пазари се разклатиха“, коментира Моулд. Въпреки това налице все пак са и някои признаци за продължаваща предпазливост, като изглежда, че пазарите си възвръщат баланса вместо да „се движат на най-висока предавка“.

Алън Сиоу, съръководител на звеното за корпоративен дълг на развиващите се пазари в гиганта за управление на активи Ninety One, каза пред CNBC в четвъртък, че именно ТАСО начинът на мислене е бил двигателят на ралито при по-рисковите активи, наблюдавано след Деня на освобождението – и че изглежда все още влияе на пазарите.

„Все още нямаме доказателства, че това се е променило, но през последните два дни в Давос мисля, че видяхме от реториката на световните лидери, че нещо се е затвърдило и може би трайно се е променило на политическо ниво, което след това ще се отрази на по-широката икономика чрез промени в бизнеса и инвестиционните планове“, каза той.

Според Пол Сърги, управляващ директор на лондонската фирма за управление на богатството Kingswood Group, макар пазарите да реагират негативно на определени политики на Белия дом, тези реакции като цяло са станали по-смекчени от Деня на освобождението насам. „Първоначалната позиция – обявява се най-лошият вариант с оглед на по-приемлива сделка, която ще бъде сключена по-късно – е точно това, което видяхме с коментарите за Гренландия“, посочва той пред CNBC в имейл.

Тони Медоус, ръководител на инвестициите в BRI Wealth Management, задава по-скептичен тон относно ТACO търговията, призовавайки инвеститорите да изчакат подробности за „сделката“ за Гренландия – и отговора на Европа.

„Има облекчение, но това е само една от многото области, които президентът на САЩ се опитва да „разтърси“, за да види какво може да получи за САЩ въз основа на своята програма на империализъм за ресурси“, добавя той.

По думите му пазарите следят и вътрешните политики на Белия дом, като например предложеното ограничение на лихвите по кредитните карти. „Инвеститорите [сега] вероятно ще се опитат да се върнат към анализирането на въздействието от сезона на отчетите в САЩ“, смята той, допълвайки: „Но това ще продължи само до следващото обявление на Тръмп“.