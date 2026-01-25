Акция на седмицата: „Шелли груп“ ЕД

„Шелли груп“ ЕД е акция на седмицата на Investor.bg.

Тази седмица акциите на компанията поскъпнаха с над 3%, като достигнаха нова рекордно висока стойност от 66,2 евро за брой. Акцията затвори на 66 евро.

Книжата са на трето място по поскъпвате в SOFIX, изпреварени от „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) с повишение от близо 12% „Химимпорт“ с почти 5%.

„Шелли груп“ е на шесто място по брой сключени сделки – 260 за седмицата, и на второ място по оборот с малко под 970 хил. евро.

В последната година акциите на дружеството поскъпват с над 90%, а пазарната капитализация е близо 1,2 млрд. евро.

Наскоро компанията обяви, че според предварителните оценки продажбите ѝ през 2025 г. нарастват с 40% през 2025 г. спрямо 2024 г. и достигат 149,7 млн. евро (292,8 млн. лева). Прогнозата беше за приходи в диапазона от 145 млн. до 155 млн. евро за годината.

Дружеството потвърди и прогнозата си за оперативната печалба и запазва целта за приходите си през 2026 г. от около 200 млн. евро.

Неодитираният консолидиран отчет на „Шелли груп“ за последното тримесечие на 2025 г. ще бъде публикуван на 23 февруари след края на борсовата сесия.