Цената на петрола задълбочава спада си заради перспективите за предлагането*

Цената на петрола спада във вторник, като инвеститорите се фокусират върху перспективата за изобилно предлагане, като същевременно следят последиците от мащабната зимна буря в САЩ, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,3% до 65,39 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,2% до 60,51 долара за барел.

Най-големият производител на петрол в Казахстан се подготвя да възобнови добива в голямото находище "Тенгиз", а Chevron работи за увеличаване на доставките на венецуелско „черно злато“ на вече добре снабден пазар.

В САЩ суровите метеорологични условия нарушиха работата на редица рафинерии по крайбрежието на Мексиканския залив, макар че е малко вероятно въздействието да бъде продължително. Фючърсите върху природния газ отстъпиха във вторник след силен ръст, предизвикан от застудяването.

„Зимните бури обикновено влияят чрез краткосрочни логистични затруднения и прекъсвания в рафинирането, а не чрез основното търсене“, казва Харис Хуршид, главен инвестиционен директор в Karobaar Capital. „Освен ако запасите вече не са силно ограничени, ефектът обикновено отшумява, след като операциите се нормализират“, добавя той.

Фючърсите върху „черното злато“ поскъпнаха в началото на 2026 г. въпреки прогнозите, че предлагането ще изпревари търсенето през тази година. Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) ще проведе среща този уикенд, на която ще преразгледа решението за производствената политика за следващия месец, като се очаква да се придържа към плановете за запазване на стабилно производство.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.