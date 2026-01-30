Европейските борси затвориха с оптимизъм седмицата, цената на златото се срина

Европейските фондови пазари затвориха седмицата с ръстове, след вълна от финансови отчети. В същото време цената на златото и на среброто се срина, след като пазарите се успокоиха от номинацията за нов председател на Федералния резерв в САЩ, пише CNBC.

Паневорейският Stoxx 600 се повиши с 0,64 на сто до точно 611 пункта като повечето сектори в състава му са на положителна територия.

Германският DAX достигна до ниво от 24 538,81 пункта, или ръст от 0,94 на сто. На представянето на водещия индикатор на борсата във Франкфурт повлия Adidas, която съобщи за рекордни приходи в размер на 24,8 млрд. евро през 2025 година. Акциите на компанията поскъпнаха с 4% до 149,15 евро за брой.

Във Франция САС 40 добави 0,68% към стойността си и затвори търговията на ниво от 8126,53 пункта. Водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE100, се повиши с 0,51 на сто до 10 223,54 пункта.

Сред големите печеливши днес е и испанската CaixaBank. Банката съобщи за ръст на печалбата си до 5,89 млрд. евро, както и на дивидентите, което доведе до повишение на цената на акциите ѝ с почти 7% до 11,16 евро за брой.

На петролните пазари търговията се извършва със слаби повишения. Американският лек суров петрол (WTI) се търгува за почти 66 долара за барел, или повишение от 0,5%. Европейският "Брент" поскъпва с 0,15% до почти 71 долара за барел. И двата водещи сорта на световните пазари записват най-резките си месечни изменения от години на фона на увеличеното напрежение около Иран.

На валутните пазари номинацията на Кевин Уорш за ръководител на Фед подкрепи стойността на щатския долар. Търговията с еврото се извършва при 1,1879 долара за брой. Един британски паунд се разменя за 1,3709 долара.

Цената на златото и среброто се срина, след като пазарите преодоляха притесненията от загубата на независимост на Фед с новото ръководство. Златото поевтиня с 8% до 4900 долара за тройунция. Цената на среброто достигна 90 долара за тройунция, което е понижение от 21 на сто.