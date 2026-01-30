S&P500 задържа седмичния си ръст въпреки разпродажбите на злато и в технологичния сектор

Водещите индекси на фондовите пазари отвъд Океана затвориха последната сесия за месеца на червена територия. Доларът поскъпна, а цената на ценните метали се срина на фона на по-позитивните очаквания на пазара за номинирания за ръководител на Федералния резерв на САЩ Кевин Уорш.

Широкият S&P 500 успя да задържи седмичния си ръст въпреки масовите разпродажби в технологичия сектор и при ценните метали, пише Bloomberg. Индексът затвори търговията със спад от 0,43% до 6939,03 пункта, но за седмицата отбелязва ръст от 0,3 на сто.

За Dow Jones спадът в петък е в рамките на 0,36% до 48 892,47 пункта. Nasdaq, в чийто състав преобладават технологични компании, отчете понижение от 0,94% и затвори сесията при ниво от 23 461,816 пункта.

Акциите на Apple се движеха между ръста и загубата през цялата сесия, въпреки че компанията съобщи за по-добри от очакваното данни във финансовия си отчет и значително повишение в продажбите на iPhone. В крайна сметка оптимизмът надделя и компанията затвори с ръст от 0,46% до 259,48 пункта. Microsoft обаче продължи да губи, след като публикува разочароващ отчет в четвъртък. Акциите на компанията затвориха седмицата с цена от 430,29 долара, което е понижение от 0,75%.

Коментарите на американския президент Доналд Тръмп, че Иран е готов на нова ядрена сделка охладиха малко петролните пазари, но основните сортове петрол записаха най-резкия си месечен ръст от 2022 година насам, пише Bloomberg. Търговията се извършва при шестмесечен пик и американският лек суров петрол (WTI) затвори седмицата с цена от 65,21 долара за барел, което е понижение от 0,32% спрямо четвъртък. Европейският сорт "Брент" с доставка през март достигна до 70,69 долара за барел, или спад с минималните 0,03%.

Тези контракти обаче изтичат днес, а от следващата сесия активни са априлските доставки, чиято цена падна до 69,32 долара за барел.

На валутните пазари щатския долар навакса част от загубите си през януари, след като търговците видяха кой ще бъде кандинатът на американския президент Доналд Тръмп за ръководител на Федералния резерв. Кевин Уорш работи в институцията към 20 години и се смята за умерен по отношение на снижаването на лихвите, защото подкрепя борбата срещу инфлацията. В краткосрочен план обаче е по-вероятно да се поддаде на натиска на Тръмп, посочва CNBC.

Търговията се извършва при 1,1853 долара за едно евро, докато един британски паунд се разменя за 1,3685 долара.

Цената на златото се срина, след като цялостната оценка на инвеститорите относно кандидатурата на Уорш изглежда по-скоро позитивна. Ценният метал се търгува за 4828 долара за тройунция, или с малко над 9% по-евтино спрямо предходната сесия. Среброто загуби почти 30% от цената си до 83 долара за тройунция.

През 2025 година златото поскъпна с 67%, а среброто - със 142%.