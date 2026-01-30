IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Гренландия Войната в Украйна Кризата във Венецуела

S&P500 задържа седмичния си ръст въпреки разпродажбите на злато и в технологичния сектор

Цената на петрола отстъпи леко след изявленията на Тръмп, че Иран е готов на нова ядрена сделка

23:47 | 30.01.26 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Водещите индекси на фондовите пазари отвъд Океана затвориха последната сесия за месеца на червена територия.  Доларът поскъпна, а цената на ценните метали се срина на фона на по-позитивните очаквания на пазара за номинирания за ръководител на Федералния резерв на САЩ Кевин Уорш.

Широкият S&P 500 успя да задържи седмичния си ръст въпреки масовите разпродажби в технологичия сектор и при ценните метали, пише Bloomberg. Индексът затвори търговията със спад от 0,43% до 6939,03 пункта, но за седмицата отбелязва ръст от 0,3 на сто.

За Dow Jones спадът в петък е в рамките на 0,36% до 48 892,47 пункта. Nasdaq, в чийто състав преобладават технологични компании, отчете понижение от 0,94% и затвори сесията при ниво от 23 461,816 пункта.

Акциите на Apple се движеха между ръста и загубата през цялата сесия, въпреки че компанията съобщи за по-добри от очакваното данни във финансовия си отчет и значително повишение в продажбите на iPhone. В крайна сметка оптимизмът надделя и компанията затвори с ръст от 0,46% до 259,48 пункта. Microsoft обаче продължи да губи, след като публикува разочароващ отчет в четвъртък. Акциите на компанията затвориха седмицата с цена от 430,29 долара, което е понижение от 0,75%.

Коментарите на американския президент Доналд Тръмп, че Иран е готов на нова ядрена сделка охладиха малко петролните пазари, но основните сортове петрол записаха най-резкия си месечен ръст от 2022 година насам, пише Bloomberg. Търговията се извършва при шестмесечен пик и американският лек суров петрол (WTI) затвори седмицата с цена от 65,21 долара за барел, което е понижение от 0,32% спрямо четвъртък. Европейският сорт "Брент" с доставка през март достигна до 70,69 долара за барел, или спад с минималните 0,03%.

Тези контракти обаче изтичат днес, а от следващата сесия активни са априлските доставки, чиято цена падна до 69,32 долара за барел.

На валутните пазари щатския долар навакса част от загубите си през януари, след като търговците видяха кой ще бъде кандинатът на американския президент Доналд Тръмп за ръководител на Федералния резерв. Кевин Уорш работи в институцията към 20 години и се смята за умерен по отношение на снижаването на лихвите, защото подкрепя борбата срещу инфлацията. В краткосрочен план обаче е по-вероятно да се поддаде на натиска на Тръмп, посочва CNBC.

Търговията се извършва при 1,1853 долара за едно евро, докато един британски паунд се разменя за 1,3685 долара.

Цената на златото се срина, след като цялостната оценка на инвеститорите относно кандидатурата на Уорш изглежда по-скоро позитивна. Ценният метал се търгува за 4828 долара за тройунция, или с малко над 9% по-евтино спрямо предходната сесия. Среброто загуби почти 30% от цената си до 83 долара за тройунция.

През 2025 година златото поскъпна с 67%, а среброто - със 142%.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 00:07 | 31.01.26 г.
американски борси щатски борси американски пазари търговия с акции
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още