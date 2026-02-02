S&P 500 започва седмицата със спад след отстъплението на биткойна и акциите на Nvidia*

Американският широк борсов индекс S&P 500 се понижава в понеделник, повлечен надолу от акциите на Nvidia и волатилността при цената на биткойна, предава CNBC.

Бенчмаркът спада с 0,3%, заедно с технологичния измерител Nasdaq Composite и индекса на сините чипове Dow Jones Industrial Average.

Цената на биткойна спадна под 80 хил. долара за първи път от април - знак, че инвеститорите поемат повече риск след рязкото понижение на цените на златото и среброто в петък.

Среброто, чиято цена се удвои през последните 12 месеца, поевтиня с около 30% в последния работен ден от миналата седмица. Това беше най-лошото еднодневно представяне на метала от 1980 г. насам. Златото поевтиня с близо 9%.

Wall Street насочва вниманието си и към Nvidia след новината, че плановете на производителя на чипове да инвестира 100 млрд. долара в OpenAI са в застой. Книжата на любимеца на инвеститорите поевтиняват с повече от 1%.

Повече от 100 компании от S&P 500 трябва да представят тримесечните си резултати си тази седмица, включително Amazon и Alphabet. Досега сезонът на отчетите е силен, като стратезите на Deutsche Bank отбелязаха през уикенда, че растежът на печалбите е напът да се окаже най-убедителният за последните четири години.

В понеделник Disney отчете приходи, които надминаха очакванията на анализаторите.

Инвеститорите очакват и доклада за заетостта в САЩ за януари, който ще бъде публикуван в петък. Икономистите, анкетирани от Dow Jones, очакват през миналия месец да са били наети 55 хил. нови служители.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,249%, а тази по 30-годишните - до 4,881%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,43% до 97,411 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 4,08% до 66,49 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 4,29% до 62,41 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,88 на сто и се търгува на цена от 4786,9 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.